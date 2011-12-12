ОСАГО: итоги 9 месяцев

Федеральная служба страхового надзора и Российский союз автостраховщиков объявили об итогах деятельности российских автостраховщиков за девять месяцев этого года. За это время было продано 20,8 млн полисов ОСАГО на общую сумму более 38,7 млрд руб. Клиентам было выплачено 18,5 млрд руб. по 824 тыс. страховых случаев.

Данные по рынку ОСАГО показывают, что динамика роста выплат страховщиков существенно превышает динамику поступивших премий. По сравнению с аналогичными данными прошлого года поступления по ОСАГО увеличились на 4,5 млрд, или на 13%, а количество проданных полисов - на 2,4 млн штук, средняя стоимость одного полиса составила 1 860 руб.

Расстановка сил на рынке ОСАГО за девять месяцев практически не изменилась. Тройку лидеров по-прежнему возглавляет "Росгосстрах" (группа объединяет 11 компаний) - с 11,5 млрд руб. сборов по ОСАГО он занимает треть всего рынка. Затем идут "РЕСО-Гарантия" (3,9 млрд руб.) и "Ингосстрах" (2,1 млрд руб.).

Компания "Росгосстрах" в Приморском крае за 9 месяцев выплатила более 101 млн руб. по полисам ОСАГО.

Выплаты по полисам ОСАГО в Приморском филиале компании "Росгосстрах" в январе-сентябре 2005 г. составили 101 700 тыс. руб. За этот период было заявлено и урегулировано более 4 тысяч страховых случаев, средняя страховая выплата по которым составила 24 600 руб.

В рамках действия закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО) с 1 июля 2003 г. компанией "Росгосстрах" было открыто 233 центра урегулирования убытков во всех регионах России. В Приморском филиале компании действуют 5 центров и 15 отделов урегулирования убытков, расположенных по всей территории края. Потерпевший может получить помощь в любой точке страны, независимо от того, где ему был выдан полис. Все ЦУУ работают по единым стандартам, что является немаловажным фактором для страны с такой большой территорией, как Россия.

В настоящее время в Приморском филиале компании "Росгосстрах" действует почти 200 тыс. договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.