Самострахование не панацея

- Существует понятие "самострахование". Как оно применимо в условиях сегодняшнего дня?

- Действующее законодательство предоставляет юридическому лицу право формировать специальный денежный фонд, который может быть использован на покрытие случайных и непредвиденных убытков.

В практической плоскости хотелось бы рассмотреть конкретный пример. Допустим, крупное предприятие, имеющее значительное число транспортных средств, в течение ряда лет осуществляет добровольное страхование автомобилей по полному пакету рисков (КАСКО).

Через несколько лет предприятие анализирует это сотрудничество. Оказывается, что объем страховых взносов заметно превышает сумму страхового возмещения. Руководитель приходит к выводу о нецелесообразности страхования. Его логика: "Если все оплаченные взносы оставались бы на предприятии в отдельном фонде, я сам мог бы компенсировать данные убытки". Возникают серьезные сомнения в продолжении сотрудничества со страховщиком.

Однако существует способ привести расходы на страхование и отдачу от страхования в норму, дабы не было лишних разочарований. Начнем с главного - страховать бизнес необходимо в первую очередь от тех убытков, которые могут существенно сказаться на работе предприятия, его эффективности и рентабельности.

"Статистические убытки" всегда включены страховщиком в цену страхования, поэтому стоит вести речь о покупке такого полиса, который защитит именно от крупных убытков. Расходы на страхование могут быть существенно уменьшены. Решением может стать включение в договор страхования франшизы (неоплачиваемая часть убытка), например, в размере 20% от стоимости каждого авто. При этом стоимость страхования могла быть снижена на 30-50% в сравнении с предыдущими условиями.

Несмотря на вполне прикладное применение самострахования, мировой опыт говорит о том, что классическое страхование - неотъемлемая часть всех сфер деятельности. Только индивидуальный и профессиональный подход позволит максимально эффективно организовать страховую защиту Вашего бизнеса.

Страховое агентство "Бирюков и Партнеры": г. Владивосток, пр. "Красного знамени", 59, к. 603. Тел./факс (4232) 45-46-13, моб. 72-50-98.