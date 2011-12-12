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ОСАГО получит под дых
На четвертом году действия обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) побуждаемые Росстрахнадзором независимые актуарии взялись провести исследование по итогам реализации закона, попытались дать прогноз развития убыточности в ОСАГО на ближайшие годы. Благо, охват страхователей этим обязательным видом превышает 90%. Выводы актуариев озадачили обывателей, но не смутили автостраховщиков. Эксперты предвещали коллапс уже к 2008 г. при сохранении нынешних тарифов в ОСАГО.
В ходе опроса, проведенного агентством "Интерфакс-АФИ", страховщики отмечали: предсказать поведение показателя убыточности в ОСАГО после принятия всех готовящихся законодательных инициатив - дело невозможное.
Прямо пойдешь - голову потеряешь
Сценарии развития ОСАГО при сохранении действующих тарифов, предложенные актуариями - авторами доклада, должны были вселить тревогу в души "болельщиков" за команду ОСАГО. "По прогнозам актуариев, показатель прироста сбора премии в 2007-2009 гг. не будет превышать 0,7%, то есть будет наблюдаться замедление темпов прироста премий", - отмечает главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела ДОЛГОПОЛОВА. Число заключенных договоров по ОСАГО также не будет увеличиваться, считают актуарии.
"Данный прогноз удивляет, особенно в свете того, что, по оценкам экспертов автомобильного рынка, в ближайшие годы следует ждать роста российского автопарка за счет мощных иномарок, - полагает эксперт "Интерфакс-ЦЭА". - Кроме того, есть основания полагать, что в скором будущем должна заработать единая информационная система учета страхователей. Тогда же сможет и заработать система "бонус-малус". А это, по нашему мнению, окажет влияние на рост объема премий".
Большие сомнения вызывали и другие экстраполяции авторов доклада. Сохранение действующих тарифов на ОСАГО к 2009 г., по их прогнозам, может привести к убыточности в 125,9%, что будет означать финансовую брешь на рынке ОСАГО в размере 27,4 млрд руб. - почти половину объема собранной в 2009 г. премии. При этом критического уровня выплат в этом случае российские автостраховщики достигнут уже в 2007 г. (Согласно структуре действующего тарифа, уровень выплат в 77% по ОСАГО считается критическим, поскольку остальные 23% предусмотрены в качестве расходов на ведение дел и отчисления в гарантийные фонды Российского союза страховщиков. - Прим. ИФ-АФИ).
Стабилизационный резерв в ОСАГО, пророчествуют авторы доклада, сформированный за время с начала действия закона и предназначенный для выравнивания убытков последующих периодов, полностью исчезнет в первой половине 2008 г. Автостраховщики России будут работать себе в убыток, резко возрастает вероятность их разорения.
Второй и третий варианты развития событий, изложенные актуариями в рассматриваемом докладе по ОСАГО, предусматривают повышение базовых тарифов. Второй - скачком, на 47% с 1 января 2007 г., а третий - плавно, через ежегодную индексацию. Последний вариант предпочтительней, полагают актуарии и страховщики, разделяющие их мнение. Этот ход позволит избежать социальной напряженности.
Аналитик "Интерфакс-ЦЭА" полагает, что "не следует ждать критической ситуации на рынке ОСАГО, когда страховщики, оказавшись в безвыходном положении (особенно это касается региональных компаний), начнут массово сдавать лицензии. "Но из предусмотрительности следует предпринять ряд защитных мер, как-то: повышение территориальных поправочных коэффициентов в "проблемных" регионах" и принятие решения о ежегодной индексации базового тарифа хотя бы на величину официальной ежегодной инфляции", - считает А. Долгополова.
Непрогнозируемая реальность ОСАГО
Каждое из обсуждаемых в настоящее время предложений по реформированию ОСАГО, считает глава Федеральной службы страхового надзора Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ, так или иначе повлияет на уровень выплат в ОСАГО, если будет внедрено. "Я не разделяю всех оценок независимых актуариев, поскольку уже сейчас виден ряд неучтенных ими факторов, которые могут оказать существенное влияние на показатель убыточности", - сказал И. Ломакин-Румянцев агентству "Интерфакс-АФИ".
К числу влияющих на показатель убыточности в ОСАГО факторов И. Ломакин-Румянцев отнес обсуждаемые новации в отношениях страховщиков с МЧС и службами "скорой помощи". Минздравсоцразвития настаивает на перекладывании на автостраховщиков дополнительных расходов по организации помощи пострадавшим в ДТП.
Также чувствительным фактором для показателя убыточности в ОСАГО может оказаться появление этой весной официальной методики расчета ущерба автотранспорту, которой от Минтранса РФ рынок и правительство ожидают с 2003 г. На нее при определении имущественного ущерба после ДТП будут впредь ориентироваться техники-эксперты. Будет ли этот документ в итоге работать на повышение или на понижение показателя убыточности в ОСАГО, покажет практика применения методики.
Главное же, подчеркнул глава Росстрахнадзора, - изменения, планируемые в выплатах по рискам жизни и здоровью в ОСАГО. Во-первых, поправками Минфина РФ в закон об ОСАГО предложено установить лимит страховой ответственности по таким рискам не на всех, а на одного участника ДТП в размере 160 тыс. руб.
"Одновременно разработчики другого закона - новой редакции Воздушного кодекса РФ - ставят вопрос об увеличении лимита ответственности страховщика за ущерб жизни и здоровью граждан на авиатранспорте до 2 млн руб. Такое предложение можно расценивать как шаг по сближению национальных и международных законодательных норм. Логично предположить: если эти нововведения будут законодательно закреплены, последует постановка вопроса о выравнивании лимитов страховой ответственности перед пострадавшими на различных видах транспорта. В конце концов, для семей пострадавших нет разницы, на каком виде транспорта погиб кормилец", - сказал И.Ломакин-Румянцев. Повышение планки лимитов ответственности по рискам ущерба жизни и здоровью, естественно, существенно скажется на объеме выплат.
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