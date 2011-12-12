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Застрахован от третьих лиц
"Росгосстрах" в Хабаровске застраховал оборудование и здание клуба-кафе "Шоколад", принадлежащего ООО "Акфа-Восток". Имущество предприятия застраховано по полному пакету рисков - от пожара, взрыва, стихийных бедствий, повреждения водой и противоправных действий третьих лиц.
Ответственность компании "Росгосстрах" составляет 3 млн рублей, сообщает "Восток-Медиа". Кофейня "Шоколад" пользуется популярностью у хабаровчан и гостей города - это и ди-джей-клуб, и место встреч творческой молодежи. В Хабаровске пять заведений общественного питания статусом "кофейни", два из них застрахованы в филиале ООО "РГС - Дальний Восток" - "Главное управление по Хабаровскому краю", имеющем сегодня представительства в 14 районах края.
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