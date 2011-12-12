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КАСКО подстроилось под ОСАГО
Закон об "Обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" действует более 3-х лет. Породил ли он за это время новые программы по добровольному страхованию автомобилей? Рассказывает Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры":
- Если есть обязательный закон, позволяющий компенсировать убытки автовладельца, пострадавшего по вине другого участника движения, то этот риск можно исключить из стандартного покрытия полиса КАСКО. Подобные программы уже есть. В первом варианте страховая сумма равна стоимости автомобиля, застрахован риск "ущерб" и исключены убытки, покрываемые полисом ОСАГО. При этом страховой тариф уменьшается на 20- 25%. В другом варианте страховая сумма фиксированная - 100 тыс. руб., а страховая премия - от 3 тыс. руб.
Интересны предложения некоторых московских компаний. Например, вариант с установленной страховой суммой в 120 тыс. руб. Стоимость полиса - 500 руб. При этом компания покроет убытки только при наличии второго участника ДТП, у которого есть полис ОСАГО, и если виновник - второй участник.
Отмечу программу "До первого страхового случая". Страховая сумма фиксируется (при сумме в 100 тыс. руб., страховой взнос составит от 1,5 тыс. руб.). Суть программы состоит в том, что клиент в праве заявить лишь один убыток за период действия полиса.
Несмотря на актуальность перечисленных видов страхования, они не пользуются широкой популярностью у страховщиков и страхователей.
За ответами по любым вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство Бирюков и партнеры" по тел.: (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.
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