www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Страхование
Распечатать

КАСКО подстроилось под ОСАГО

12 Декабря 2011, 02:04 | Дальний Восток

Закон об "Обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" действует более 3-х лет. Породил ли он за это время новые программы по добровольному страхованию автомобилей? Рассказывает Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры":

- Если есть обязательный закон, позволяющий компенсировать убытки автовладельца, пострадавшего по вине другого участника движения, то этот риск можно исключить из стандартного покрытия полиса КАСКО. Подобные программы уже есть. В первом варианте страховая сумма равна стоимости автомобиля, застрахован риск "ущерб" и исключены убытки, покрываемые полисом ОСАГО. При этом страховой тариф уменьшается на 20- 25%. В другом варианте страховая сумма фиксированная - 100 тыс. руб., а страховая премия - от 3 тыс. руб.

Интересны предложения некоторых московских компаний. Например, вариант с установленной страховой суммой в 120 тыс. руб. Стоимость полиса - 500 руб. При этом компания покроет убытки только при наличии второго участника ДТП, у которого есть полис ОСАГО, и если виновник - второй участник.

Отмечу программу "До первого страхового случая". Страховая сумма фиксируется (при сумме в 100 тыс. руб., страховой взнос составит от 1,5 тыс. руб.). Суть программы состоит в том, что клиент в праве заявить лишь один убыток за период действия полиса.

Несмотря на актуальность перечисленных видов страхования, они не пользуются широкой популярностью у страховщиков и страхователей.

За ответами по любым вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство Бирюков и партнеры" по тел.: (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.

Автор:
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru