КАСКО подстроилось под ОСАГО

Закон об "Обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" действует более 3-х лет. Породил ли он за это время новые программы по добровольному страхованию автомобилей? Рассказывает Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры":

- Если есть обязательный закон, позволяющий компенсировать убытки автовладельца, пострадавшего по вине другого участника движения, то этот риск можно исключить из стандартного покрытия полиса КАСКО. Подобные программы уже есть. В первом варианте страховая сумма равна стоимости автомобиля, застрахован риск "ущерб" и исключены убытки, покрываемые полисом ОСАГО. При этом страховой тариф уменьшается на 20- 25%. В другом варианте страховая сумма фиксированная - 100 тыс. руб., а страховая премия - от 3 тыс. руб.

Интересны предложения некоторых московских компаний. Например, вариант с установленной страховой суммой в 120 тыс. руб. Стоимость полиса - 500 руб. При этом компания покроет убытки только при наличии второго участника ДТП, у которого есть полис ОСАГО, и если виновник - второй участник.

Отмечу программу "До первого страхового случая". Страховая сумма фиксируется (при сумме в 100 тыс. руб., страховой взнос составит от 1,5 тыс. руб.). Суть программы состоит в том, что клиент в праве заявить лишь один убыток за период действия полиса.

Несмотря на актуальность перечисленных видов страхования, они не пользуются широкой популярностью у страховщиков и страхователей.

За ответами по любым вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство Бирюков и партнеры" по тел.: (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.