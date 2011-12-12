Кто не переживет "раздельное" страхование?

С 1 июля вступают в силу требования Закона "Об организации страхового дела в РФ" к минимальным размерам уставных капиталов страховщиков. Те страховщики, которые не могут увеличить показатели, сдают лицензии по страхованию жизни и перестрахованию. Есть ли опасность для приморских компаний? На этот вопрос "ЗР" ответил Сергей БИРЮКОВ, генеральному директору первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры":

- Во-первых, изменения в законе вступают в силу не с 1 июля, а действуют уже 1,5 года. Важнейшая составляющая изменений - установление минимальных величин уставных капиталов для страховых и перестраховочных компаний. 1 июля 2006 г. - отчетный срок, к которому страховщики обязаны исполнить на 2/3 требования закона по наполнению уставного капитала. То, что теперь страхование жизни и страхование иных видов должно осуществляться раздельно, т. е. одна страховая компания не вправе совмещать эти два вида, процесс вполне объективный. Действительно, во всем мире страховщик разделены на компании по страхованию жизни и "не жизни". В итоге перед российскими страховыми компаниями возникла дилемма: отказаться от страхования жизни либо создать еще одну компанию для работы по страхованию жизни.

С одной стороны, рост финансовых и профессиональных требований к страховщикам должен оставить на рынке самых надежных и платежеспособных. Но почему российские страховщики должны непременно соответствовать международным финансовым стандартам, когда страна по уровню жизни давно среди стран третьего мира? Значительное число профессиональных страховщиков, особенно немосковских, потеряет лицензии. Здесь явно прослеживаются монопольные тенденции за счет законодательного лобби крупных страховщиков. Ведь это самый простой способ "конкурентной" борьбы.

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