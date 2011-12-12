Защита для авто: как избежать ошибок в страховании

Статистика утверждает: по числу автотранспортных средств на душу населения Владивосток занимает лидирующее место в России. Очевидно, именно этим обусловлен интерес жителей и страховых компаний края к автострахованию. О положении дел на рынке страхования автомобилей "ЗР" рассказал Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры".

- За последние два года значительно снизились страховые тарифы в отношении новых иномарок. Если раньше данные автомобили можно было застраховать за 9-11%, то теперь компании готовы предложить ставки в 5,5-7% от стоимости авто (полный пакет - КАСКО, отсутствие франшиз). Наличие спутниковой сигнализации позволяет снизить тариф даже до 4,5%. Это своего рода революция в автостраховании. Но если учесть, что страхование автомобилей достаточно неизкорентабельно для страховщиков, то строить оптимистичные прогнозы непросто. Сегодня практически невозможно застраховать авто старше 15 лет, а ставки страхования для автомобилей старше 3-5 лет вновь достигают 10%.

Интересными для страхователей (как правило - крупных корпоративных клиентов) остаются программы, предусматривающие выплату возмещения посредством проведения ремонтно-восстановительных работ в престижных СТО.

Автострахование - достаточно сложный вид деятельности, требующий от клиента дополнительной подготовки и знаний. Избежать ошибок в выборе программы страхования для вашего авто вам поможет "Страховое агентство Бирюков и Партнеры".

За ответами по интересующим вас вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство "Бирюков и Партнеры" по тел.: (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.