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Страхование в перспективе
Сегодня вопрос о перспективах развития страхового ранка России весьма популярен. Мало того, существует множество разных прогнозов, обилие которых способно смутить даже специалиста. Поэтому первый выпуск серии материалов под рубрикой "от первого лица" мы решили начать именно с него.
Комментирует Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства в Приморье - ООО "Страховое агентство Бирюков и Партнеры":
- Российский страховой рынок ускоренно развивается: растет страховая культура населения, повышается качество страховых продуктов, увеличивается их разнообразие и одновременно снижается стоимость. Вместе с тем Закон "Об организации страхового дела в России" в новой редакции обязал страховщиков до 1 июля 2006 г. увеличить минимальный размер уставного капитала до европейских стандартов.
С одной стороны, это положительный момент - он повлияет на рост надежности и платежеспособности российских компаний. С другой стороны, возникает вопрос: готовы ли к этому сами страховщики? Не приведет ли это к вытеснению с рынка региональных страховщиков, не скрытая ли это форма недобросовестной конкуренции - лобби крупных страховых компаний?
Тем не менее у небольших региональных компаний есть перспективы для развития. Они выживают за счет оперативности и качества услуг, они высокомобильны - и в этом их непотопляемость.
Отмечу еще одну положительную тенденцию - сегодня граждане и компании все чаще выбирают страховщика через страхового посредника. Это делает отбор cтраховщиков более объективным, изживают себя отраслевые привязанности.
За ответами по интересующим Вас вопросам страхования вы можете обратиться в "Страховое агентство Бирюков и Партнеры" по тел.: (4232) 710-700, 454-613 или по e-mail: b_agency@bk.ru.
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