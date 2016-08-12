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На Дальнем Востоке будет построен 200-метровый небоскреб
Проект суперздания стоимостью не менее $200 млн будет представлен на Восточном экономическом форуме
Проект строительства 200-метрового небоскреба в центре Хабаровска будет представлен на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября среди 7 других проектов Хабаровского края. Это будет первый опыт возведения такого высотного здания на Дальнем Востоке и в Сибири. Комплекс будет состоять из 52 этажей, в том числе шесть этажей подземных. Площадь этажа около 1 тыс. квадратных метров.
Инициатором проекта выступило ООО «Офис-Центр». Предварительно проект назван Khabarovsk Tower, название здания будет определено позже. Проектная документация разработана PRP Architects (Великобритания).
В январе 2016 года между правительством Хабаровского края и ООО «Офис-Центр» было заключено инвестиционное соглашение.
«В настоящее время проведены инженерно-геодезические и сейсмотектонические исследования, ведутся инженерно-геологические изыскания. Получены технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям, ведутся переговоры на получение технических условий подключения к централизованной системе тепло- и водоснабжения, разрабатываются специальные технические условия пожарной безопасности, конструкций, тоннеля, подземной части, подготовлена исходно-разрешительная документация для проектирования», - отмечается в материалах правительства Хабаровского края.
Предполагается, что финансирование проекта частично обеспечат иностранные инвесторы, которым необходимы офисы в регионе.
Предварительно стоимость возведения здания общей площадью 79,88 тыс. кв. м оценивается в $200 млн.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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Частично иностранные инвесторы? Помнится Форум АТЭС при Дарькине Инвестировали аж 2000 долларов Больше дураков не нашлось Так и здесь надо прямо писать Супер мега проект стоимостью пока 200 милионов долларов из бюджета То есть отнимут у Народа последнее А Роскосмос говорит нет денег даже космонавтов на МКС посылать Казино во Владивостоке 1 милиард долларов Многоэтажка за 200 миллионов долларов А на то что необходимо России как воздух Тоннель под Татарским проливом который меньше стоит нет денег?По тоннелю можно перевозить миллионы тонн нефти на НПЗ и жидкий газ для всего Дальнего Востока и десятки тысяч тонн рыбы. Окупится за 2 года А здание будет пустовать как в Москва Сити 50% офисов пустуют и никогда себя не окупят В Хабаровске нет других проблем чем как мир удивить