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На Дальнем Востоке будет построен 200-метровый небоскреб

12 Августа 2016, 08:31 | Дальний Восток

Проект суперздания стоимостью не менее $200 млн будет представлен на Восточном экономическом форуме

Проект строительства 200-метрового небоскреба в центре Хабаровска будет представлен на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября среди 7 других проектов Хабаровского края. Это будет первый опыт возведения такого высотного здания на Дальнем Востоке и в Сибири. Комплекс будет состоять из 52 этажей, в том числе шесть этажей подземных. Площадь этажа около 1 тыс. квадратных метров.

Инициатором проекта выступило ООО «Офис-Центр». Предварительно проект назван Khabarovsk Tower, название здания будет определено позже. Проектная документация разработана PRP Architects (Великобритания).

В январе 2016 года между правительством Хабаровского края и ООО «Офис-Центр» было заключено инвестиционное соглашение.

«В настоящее время проведены инженерно-геодезические и сейсмотектонические исследования, ведутся инженерно-геологические изыскания. Получены технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям, ведутся переговоры на получение технических условий подключения к централизованной системе тепло- и водоснабжения, разрабатываются специальные технические условия пожарной безопасности, конструкций, тоннеля, подземной части, подготовлена исходно-разрешительная документация для проектирования», - отмечается в материалах правительства Хабаровского края.

Предполагается, что финансирование проекта частично обеспечат иностранные инвесторы, которым необходимы офисы в регионе.

Предварительно стоимость возведения здания общей площадью 79,88 тыс. кв. м оценивается в $200 млн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: вэф  небоскреб  проект 






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Комментарии

  • Pegasus09:24, 12.08.2016#

    Частично иностранные инвесторы? Помнится Форум АТЭС при Дарькине Инвестировали аж 2000 долларов Больше дураков не нашлось Так и здесь надо прямо писать Супер мега проект стоимостью пока 200 милионов долларов из бюджета То есть отнимут у Народа последнее А Роскосмос говорит нет денег даже космонавтов на МКС посылать Казино во Владивостоке 1 милиард долларов Многоэтажка за 200 миллионов долларов А на то что необходимо России как воздух Тоннель под Татарским проливом который меньше стоит нет денег?По тоннелю можно перевозить миллионы тонн нефти на НПЗ и жидкий газ для всего Дальнего Востока и десятки тысяч тонн рыбы. Окупится за 2 года А здание будет пустовать как в Москва Сити 50% офисов пустуют и никогда себя не окупят В Хабаровске нет других проблем чем как мир удивить

  • РФ10:23, 12.08.2016#

    Страна дураков. . .

  • Псевдоним22:40, 14.08.2016#

    Деревня будет не только большая, но ещё и высокая!

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