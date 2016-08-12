На Дальнем Востоке будет построен 200-метровый небоскреб

Проект суперздания стоимостью не менее $200 млн будет представлен на Восточном экономическом форуме

Проект строительства 200-метрового небоскреба в центре Хабаровска будет представлен на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября среди 7 других проектов Хабаровского края. Это будет первый опыт возведения такого высотного здания на Дальнем Востоке и в Сибири. Комплекс будет состоять из 52 этажей, в том числе шесть этажей подземных. Площадь этажа около 1 тыс. квадратных метров.

Инициатором проекта выступило ООО «Офис-Центр». Предварительно проект назван Khabarovsk Tower, название здания будет определено позже. Проектная документация разработана PRP Architects (Великобритания).

В январе 2016 года между правительством Хабаровского края и ООО «Офис-Центр» было заключено инвестиционное соглашение.

«В настоящее время проведены инженерно-геодезические и сейсмотектонические исследования, ведутся инженерно-геологические изыскания. Получены технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям, ведутся переговоры на получение технических условий подключения к централизованной системе тепло- и водоснабжения, разрабатываются специальные технические условия пожарной безопасности, конструкций, тоннеля, подземной части, подготовлена исходно-разрешительная документация для проектирования», - отмечается в материалах правительства Хабаровского края.

Предполагается, что финансирование проекта частично обеспечат иностранные инвесторы, которым необходимы офисы в регионе.

Предварительно стоимость возведения здания общей площадью 79,88 тыс. кв. м оценивается в $200 млн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток