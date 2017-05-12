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Самолеты авиакомпании "Аврора" летают с хорошей загрузкой
Процент занятости пассажирских кресел составляет 66%
Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот) за 4 месяца 2017 года перевезла 421,063 тыс. пассажиров, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В том числе на международных линиях перевезено более 110,4 тыс. пассажиров (рост на 31%), на внутренних воздушных линиях - почти 310,7 тыс. пассажиров (рост на 7%).
Процент коммерческой загрузки составил 60%, процент занятости пассажирских кресел - 66%. Авиакомпания выполнила почти 7,1 тыс. рейсов, что на 27% больше, чем за январь-апрель 2016 года.
Грузооборот авиакомпании увеличился на 5% и достиг более 2,3 тыс. тонн. Общий налет воздушного парка составил почти 13,1 тыс. часов, что на 13% превышает показатели аналогичного периода 2016 года.
Досье «Золотого Рога»: Флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет (51%) АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области. Авиакомпания на регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио и Саппоро. Внутрироссийские направления представлены маршрутами в города Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында и Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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