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ДГК успешно прошла первый инспекционный аудит ИСМ

12 Апреля 2019, 14:28 | Дальний Восток

Особенностью прошедшего аудита стала сертификация по стандарту ISO 45001:2018

В АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в Группу «РусГидро») успешно завершился первый инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента. Представители международного холдинга по аудиту и сертификации DQS подтвердили соответствие функционирующей в ДГК Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Стандарты описывают три системы менеджмента, относящиеся к разным областям деятельности: первый — к качеству, второй — к экологии, последний — к охране труда.

Первый международный сертификат АО «ДГК» получило в 2010 году, когда была сертифицирована система менеджмента качества. В 2015 году были дополнительно сертифицированы системы экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. В 2018 году все три системы были сертфицированы в рамках единой интегрированной системы менеджмента, тем самым подтвердив их результативность, эффективность и непрерывное совершенствование.

В этом году впервые в проверке участвовали подразделения филиала «Хабаровская теплосетевая компания»: «Хабаровская ТЭЦ-2» и «Хабаровские теплосети», прошедшие проверку без замечаний. Кроме того, в ходе проверки был отмечен ряд сильных сторон этих подразделений, среди которых активная вовлеченность в социальную деятельность, способность персонала демонстрировать высокий уровень профессионального мастерства и культуры производства, активное внедрение информационных ресурсов.

Еще одной особенностью прошедшего аудита стала сертификация по стандарту ISO 45001:2018. Этот новый международный стандарт в области управления безопасностью труда в марте 2018 года пришел на смену стандарту OHSAS 18001. Стандарт претерпел значительные изменения в восприятии управления охраной труда, поэтому предусмотрен трехлетний переходный период, в течение которого выданные ранее сертификаты остаются в силе, но система управления должна быть усовершенствована. ДГК смогло завершить эту работу к первому инспекционному аудиту и в очередной раз подтвердить, что управление в области качества, охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья функционируют как элементы единой интегрированной системы менеджмента и соответствуют требованиям самых современных международных стандартов.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро».  Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.                                   

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: ДГК  менеджмент  аудит  "РусГидро"  качество 



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