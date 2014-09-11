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"ФСК ЕЭС" обеспечила внешнее электроснабжение трех НПС трубопровода ВСТО в Якутии

11 Сентября 2014, 10:19 | Дальний Восток

В результате обеспечены условия для перекачки по трубопроводной системе 50 млн тонн нефти

ОАО "ФСК ЕЭС" обеспечило подачу напряжения на нефтеперекачивающие станции (НПС) 11, 15 и 19 трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО).

В результате подачи электроэнергии на НПС, расположенные в Республике Саха (Якутия), в рамках расширения ВСТО-1 обеспечены условия для перекачки по трубопроводной системе 50 млн тонн нефти, сообщила пресс-служба МЭС Востока (филиал ОАО "ФСК ЕЭС").

Для электроснабжения трех НПС ФСК построила три подстанции 220 кВ трансформаторной мощностью 50 МВА каждая и линии электропередачи класса напряжения 220 кВ общей протяженностью 500 км.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с "Транснефтью", в 2012 году ФСК построила семь подстанций 220/10 кВ, 12 линий электропередачи 220 кВ общей протяженностью 929 км.

Кроме того, произведено расширение действующих подстанций 220 кВ "Нижний Куранах", "Тында", "Завитая", "Облучье", "Лесозаводск", а также подстанций 500 кВ "Дальневосточная" и "Хехцир".

Обеспечено внешнее энергоснабжение нефтеперекачивающих станций 36, 38, 40 и 41 в Приморском и Хабаровском краях; 22, 27, 30 в Амурской области и НПС-18 в Якутии, что создало условия для перекачки по нефтепроводной системе от Сковородино (Амурская область) до порта Козьмино (Приморский край) 30 млн тонн нефти.

Магистральные электрические сети Востока (МЭС Востока) - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" на территории Дальневосточного федерального округа. МЭС Востока отвечает за бесперебойную работу более 15 тыс. км линий электропередачи и 85 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью более 15,8 тыс МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Востока с энергосистемой Сибири, экспорт электроэнергии в КНР. В оперативном подчинении находятся три предприятия магистральных электросетей (ПМЭС) - Хабаровское, Амурское и Приморское.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "мэс востока"  ФСК ЕЭС  ВСТО 



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