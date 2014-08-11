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ОАО НК "Альянс" переименовано в "ННК-Актив"

11 Августа 2014, 18:55 | Дальний Восток

В Приморье компания владеет ОАО "Приморнефтепродукт", в Хабаровском крае – ОАО "Хабаровскнефтепродукт" и ОАО "Хабаровский НПЗ"

Акционеры ОАО "НК "Альянс" (дочерняя структура Alliance Oil Company) 4 августа приняли решение о переименовании компании в ОАО "ННК-Актив".

В апреле "Группа Альянс" (принадлежит семье БАЖАЕВЫХ) и "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда ХУДАЙНАТОВА договорились о создании совместного предприятия стоимостью около $4 млрд. "Группа Альянс" внесет в СП все активы НК "Альянс", расположенные в России, а также сеть АЗС на Украине и в Крыму, которыми группа владеет совместно с Shell, и морской нефтетерминал в Севастополе. Со стороны ННК в СП войдут нефтяные месторождения на Таймыре и группа газодобывающих активов в Саратовской области. Доля "Группы Альянс" в СП составит 60%, ННК - 40%.

Управление НК "Альянс" уже перешло к главе ННК Эдуарду Худайнатову.

Отметим, что с приходом новых акционеров сменился гендиректор ОАО "Приморнефтепродукт" – вместо Дмитрия МАСЛОВСКОГО, возглавлявшего компанию с 2009 года, назначен Руслан МАЗАЕВ.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: "приморнефтепродукт"  ннк 






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Комментарии

  • Псевдоним23:10, 11.08.2014#

    А покупателей переименуют в пассивов:-) :-) :-)

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