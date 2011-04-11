Севморпуть – шанс для Камчатки

Навигация 2010 года войдет в историю как начало возрождения Северного морского пути для торгового судоходства и международного транзита грузов. За короткий период с середины августа по середину октября по Северному морскому пути прошло четыре судна различных типов и характеристик.

Нынешний год обещает стать еще более показательным. По информации ФГУП Атомофлот, только по состоянию на сентябрь прошлого года было подано 15 заявок на ледокольную проводку судов по Северному морскому пути в навигацию 2011 года.

Эксперты видят большой потенциал в развитии перевозок по Северному морскому пути. Это кратчайший путь из Азии в Европу и обратно, и объем перевозок по этому маршруту может достигнуть 6 млн тонн в восточном направлении и 3 млн тонн – в западном.

Более длинный и в настоящее время широко используемый морской путь доставки грузов из Юго–Восточной Азии в Европу, так называемый Южный морской путь, проходит через Малаккский пролив и далее через опасное в пиратском отношении Восточное побережье Африки, Суэцкий канал. Интенсивность движения судов здесь очень высока, а стоимость перевозки в последние годы существенно возросла, в первую очередь за счет роста стоимости страхового обеспечения из–за высокого риска пиратских захватов.

По экспертным оценкам, если взять эталонный маршрут «Йокогама – Роттердам», то расстояние между этими портами по пути через Индийский океан составит 11 205 миль. Тогда как по Северному морскому пути оно на 3860 миль короче. Экономия времени составляет 300 – 320 часов, или 11 – 12 суток. Другой пример, сегодня перевозка грузов торговым флотом по направлению «Ванкувер–Роттердам» через Панамский канал, который загружен транзитными судами и требует модернизации, составляет 8900 морских миль. Расстояние между теми же портами через Северный морской путь сокращается почти на 2000 морских миль, а по времени – почти на 8 суток.

В прошлом году правительство Камчатского края и Группа компаний «Транзит–ДВ» предложили на рассмотрение Правительства РФ совместный проект, предполагающий открытие арктических морских перевозок по линиям «Северная Европа – Камчатка –Западное побережье Америки – Юго–Восточная Азия». В этой транспортной цепочке, по мнению инициаторов проекта, значимое место должен занять порт Петропавловск–Камчатский. Он может стать базовым опорным портом, предоставляющим услуги снабжения, бункеровки, судоремонта, технического и иного межрейсового обслуживания судов, а также учебно–технической базы морских кадров. Для реализации проекта необходимо строительство новых портовых мощностей, создание особой экономической зоны «Свободный порт Петропавловск–Камчатский». А также, по мнению экспертов, было бы целесообразно объединение в одну компанию существующих, а в дальнейшем строительство новых судов усиленного ледового класса.

Как известно, в декабре прошлого года Советом Федерации РФ принято постановление «О государственной поддержке социально–экономического развития Камчатского края», в рамках которого предложено разработать и внести в Государственную Думу РФ проект федерального закона о создании особой экономической зоны в Камчатском крае. Создание на Камчатке особой экономической зоны может стать мощным стимулом для развития порта Петропавловск–Камчатский и всего проекта Северного морского пути. На сегодняшний день данный проект уже создан. В мае прошлого года участие в работе над проектом закона приняло бизнес–сообщество Камчатского края.

Участники Съезда предприятий и предпринимателей региона выработали предложения о внесении изменений и дополнений в проект закона. Они предложили обеспечить свободный заход в порт Петропавловск–Камчатский транзитных российских и иностранных судов без уплаты портовых сборов, следующих Северным морским путем и заходящих в порт за бункером, снабжением, или на техническое обслуживание; судозаходы на льготных условиях для судов, следующих Северным морским путем и использующих порт Петропавловск–Камчатский в качестве промежуточного порта–хаба; льготные ставки портовых сборов для морских судов, осуществляющих перевозки в границах особой экономической зоны, а также между территорией особой экономической зоны и остальной территорией РФ или иностранными государствами, в случае если грузы перево–зятся в рамках реализации инвестиционных проектов ОЭЗ; режим свободной таможенной зоны в отношении транспортных средств (по аналогии с ОЭЗ в Калининградской области).