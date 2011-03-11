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Первый Приморский интернет-форум стартует 7 сентября
Повышение уровня интернетизации Приморья - такую цель ставят перед собой организаторы Первого Приморского интернет-форума, который состоится с 7-9 сентября в отеле "Гавань".
ПРИФ-2007 проводится в рамках Всероссийского Интернет-марафона и Недели информационных технологий, при поддержке администрации Приморского края, Федерального агентства по печати и информации, Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и генерального спонсора компании "НТК".
В Форуме участвуют представители провайдеров, специалисты сферы информационных технологий, потребители их профессиональных услуг, менеджеры, руководители, представители высших учебных заведений. К работе ПРИФ-2007 привлечены представители крупнейших мировых IT-брендов: Intel, Linuxcenter, 1С-bitrix, Hewlett-Packard, RU-Center, Лаборатория Касперского, Ad Media, Корпорация РБС, ведущие эксперты в области программного обеспечения.
Программа интернет-форума состоит из тематических блоков, ведущими которых являются приглашенные специалисты: сайтостроение, телекоммуникационные технологии, государство и IT-отрасль, интернет-сообщества и др. В работу ПРИФ включены конференция, презентации, круглые столы, мастер-классы и деловые встречи.
По последним данным крупнейших компаний-провайдеров НТК и Дальсвязь, на сегодняшний день количество пользователей современным широкополосным доступом в Интернет в Приморском крае составляет более 60 тыс. абонентов, причем этот показатель неуклонно растет. Несмотря на то, что Владивосток является одним из самых отдаленных городов страны, уровень интернетизации пользователей не уступает по развитию центральной части России. Поэтому одна из целей ПРИФ-2007 - укрепление репутации Владивостока как лидера в сфере информационных технологий ДВ региона.
Основное внимание во время работы Форума будет уделено вопросам популяризации Интернет, развития предложения на рынке интернет-услуг, тенденциям и перспективам.
Подать заявку на участие в ПРИФ-2007 и получить более подробную информацию можно на официальном сайте Форума www.prifdv.ru или по тел.: (4232) 43-14-78.
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