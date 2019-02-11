www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.06 р. 100 JPY: 60.17 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 97.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

ДГК увеличит расходы на ремонтную компанию

11 Февраля 2019, 11:20 | Дальний Восток

В планах энергетиков провести капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») в 2019 году направит 7,25 млрд рублей на ремонтную кампанию. Это на 780 млн рублей (12%) больше, чем в 2018 году.

В планах энергетиков провести капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования. По сравнению с прошлым годом увеличатся объемы работ на турбоагрегатах, котлоагрегатах, генераторах, трансформаторах. 

«В течение 2019 года будут отремонтированы 15 турбоагрегатов общей мощностью 1432 МВт, 19 котлоагрегата общей паропроизводительностью 5920 т/ч, 15 генераторов общей мощностью 1 137 МВт, 2 водогрейных котла общей теплопроизводительностью 148,29 Гкал/ч, 5 трансформаторов общей мощностью 446 МВА. Помимо этого, в зоне своей ответственности энергетики мы переложим 24,9 км магистральных теплотрасс», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Евгений БРЫЛЁВ.

Ремонтная программа сформирована с учетом технического состояния основного оборудования электростанций, результатов экспертиз и диагностики оборудования. Помимо этого, компания продолжит работу в области реализации целевых программ, направленных на повышение надёжности и эффективности энергоснабжения потребителей.

Досье газеты «Золотой Рог»: «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: ДГК  энергетика  электростанция  ремонт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru