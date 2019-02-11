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ДГК увеличит расходы на ремонтную компанию
В планах энергетиков провести капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») в 2019 году направит 7,25 млрд рублей на ремонтную кампанию. Это на 780 млн рублей (12%) больше, чем в 2018 году.
В планах энергетиков провести капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования. По сравнению с прошлым годом увеличатся объемы работ на турбоагрегатах, котлоагрегатах, генераторах, трансформаторах.
«В течение 2019 года будут отремонтированы 15 турбоагрегатов общей мощностью 1432 МВт, 19 котлоагрегата общей паропроизводительностью 5920 т/ч, 15 генераторов общей мощностью 1 137 МВт, 2 водогрейных котла общей теплопроизводительностью 148,29 Гкал/ч, 5 трансформаторов общей мощностью 446 МВА. Помимо этого, в зоне своей ответственности энергетики мы переложим 24,9 км магистральных теплотрасс», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Евгений БРЫЛЁВ.
Ремонтная программа сформирована с учетом технического состояния основного оборудования электростанций, результатов экспертиз и диагностики оборудования. Помимо этого, компания продолжит работу в области реализации целевых программ, направленных на повышение надёжности и эффективности энергоснабжения потребителей.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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