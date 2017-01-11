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Стимулировать рождаемость на Дальнем Востоке будут налоговыми льготами и пособиями

11 Января 2017, 20:31 | Дальний Восток

Медведеву положили на подпись концепцию демографического развития Дальнего Востока

«Сегодня на подпись председателя правительства РФ (Дмитрия МЕДВЕДЕВА) поступила концепция демографического развития Дальнего Востока, разработанная специально для этого макрорегиона. Она фиксирует очевидную цель - добиться притока населения на Дальнем Востоке», - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в среду в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Министр уточнил, что программа содержит конкретный набор предложений и мероприятий по стимулированию рождаемости – «это налоговые льготы, пособия при рождении детей; это решение жилищных проблем. Также содержатся конкретные предложения, меры по снижению смертности, исходя из тех особых причин, которые определяют смертность на Дальнем Востоке: младенческая смертность, смертность среди мужчин трудоспособного возраста, смертность, связанную с особыми заболеваниями».

В рамках «правительственного часа» министр рассказал о демографической ситуации в макрорегионе, развитии социальной сферы на Дальнем Востоке, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети территорий опережающего развития и свободных портов, инфраструктурной и финансовой поддержке инвестиционных проектов. Особое внимание уделено реализации программы «дальневосточный гектар».

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: александр галушка  госдума  Дмитрий Медведев 



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