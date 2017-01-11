Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стимулировать рождаемость на Дальнем Востоке будут налоговыми льготами и пособиями
Медведеву положили на подпись концепцию демографического развития Дальнего Востока
«Сегодня на подпись председателя правительства РФ (Дмитрия МЕДВЕДЕВА) поступила концепция демографического развития Дальнего Востока, разработанная специально для этого макрорегиона. Она фиксирует очевидную цель - добиться притока населения на Дальнем Востоке», - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в среду в рамках «правительственного часа» в Госдуме.
Министр уточнил, что программа содержит конкретный набор предложений и мероприятий по стимулированию рождаемости – «это налоговые льготы, пособия при рождении детей; это решение жилищных проблем. Также содержатся конкретные предложения, меры по снижению смертности, исходя из тех особых причин, которые определяют смертность на Дальнем Востоке: младенческая смертность, смертность среди мужчин трудоспособного возраста, смертность, связанную с особыми заболеваниями».
В рамках «правительственного часа» министр рассказал о демографической ситуации в макрорегионе, развитии социальной сферы на Дальнем Востоке, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети территорий опережающего развития и свободных портов, инфраструктурной и финансовой поддержке инвестиционных проектов. Особое внимание уделено реализации программы «дальневосточный гектар».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Стимулировать рождаемость на Дальнем Востоке будут налоговыми льготами и пособиями
- Энергетику Дальнего Востока 1 апреля ждет перезагрузка
- Обвиняемый в коррупции дальневосточный губернатор может лишиться "Волги"
- На самолетах "Авроры" теперь можно пользоваться мобильником во время взлета и посадки
- FESCO запустила новый контейнерный поезд из Китая в Россию
- С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ
- Бывший президент Фонда развития Дальнего Востока возглавил одну из крупнейших угольных компаний страны
- Дальневосточники живут меньше, чем среднестатистические россияне
- Дальневосточникам дадут еще три миллиарда рублей
- "Независимая нефтегазовая компания" может построить танкеры на судоверфи "Звезда"
Новости раздела
- Стимулировать рождаемость на Дальнем Востоке будут налоговыми льготами и пособиями
- ДВЭУК увеличит инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке
- Энергетику Дальнего Востока 1 апреля ждет перезагрузка
- Путин дал Дальнему Востоку дешевую электроэнергию
- "РАО ЭС Востока" заняло в ВТБ 8,5 млрд рублей
- Обвиняемый в коррупции дальневосточный губернатор может лишиться "Волги"
- На Дальнем Востоке появился новый энергообъект
- На самолетах "Авроры" теперь можно пользоваться мобильником во время взлета и посадки
- FESCO запустила новый контейнерный поезд из Китая в Россию
- На Билибинской АЭС на Чукотке отключился энергоблок
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- Праворульные автомобили оказались "вне зоны доступа"
- Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке
- Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
- Японцы бросились скупать новые автомобили
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- Бывший главный тренер "Луча" возглавил "Анжи"
- Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака
- Приморцам рассказали, что будет с краевой медициной в 2017 году