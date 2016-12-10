FESCO запустила новый контейнерный поезд из Китая в Россию

Партнером выступает китайская логистическая компания Sinotrans

Транспортная группа FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП) в партнерстве с российской группой «Евросиб» и китайской логистической компанией Sinotrans запустила регулярный контейнерный поезд Mongolian Shuttle из китайского города Тяньцзинь в Москву.

Первый контейнерный поезд с 84 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) вышел из Тяньцзиня 2 декабря 2016 года, ожидается, что он прибудет на станцию Кресты Московской области 14 декабря 2016 года, сообщает FESCO.

Поезд ориентирован в первую очередь на товары народного потребления, транзитное время поезда в пути составляет 14 суток.

Mongolian Shuttle будет отправляться из Китая один раз в 10 дней. Это первый континентальный сервис FESCO из Китая в Россию, проходящий через территорию Монголии.

Досье «Золотого Рога»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. FESCO принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы включает 19 транспортных судов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток