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Новый облик Аякса
От моста на остров Русский (от мыса Новосильского) до поселка Аякс построена асфальтовая дорога, которая затем проходит через всю стройплощадку будущего федерального университета. Металлокаркас корпусов пресс-центра и конференц-центра, где будут проходить мероприятия саммита АТЭС-2012, уже закрывается стеклянными витражами.
Как рассказал заместитель генерального директора - главный инженер ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» Александр ВЕРЗАКОВ, все построенные 11 гостиничных корпусов ДВФУ обеспечены теплоснабжением. Он отметил, что подача тепла именно в этот отопительный сезон была необходима, потому что в холодных помещениях были бы невозможны многие виды инженерных и отделочных работ. За 2,5 месяца энергетикам удалось наладить нормальное теплоснабжение объектов на острове Русский, в том числе - за счет соединения мощностей мини-ТЭЦ «Северная» и мини-ТЭЦ «Центральная». Строители ведут в зданиях монтаж систем вентиляции и слаботочного электроснабжения.
- Генподрядчик строительства - ЗАО «Крокус Интернэншл» хорошо поработал над огнезащитой конструкций в корпусах и привлек к работе специализированные подрядные организации, - отметил Александр Верзаков. - Эти организации работают напрямую с заводами-изготовителями специальных огнезащитных красок...
Кроме того, в настоящее время строители продолжают работу по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к гостиничным корпусам федерального университета. Помимо высадки так называемого «искусственного живого газона», который создан по специальной технологии из искусственного дерна, обогащенного семенами, строители укрывают на зиму растительный слой специальной пеной. Защитные меры позволят уберечь семена и корни деревьев от вымерзания. Результаты работы по озеленению и защите зеленых насаждений на территории кампуса строящегося ДВФУ можно будет оценить весной-летом 2011 г.
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