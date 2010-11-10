Половина работников строек АТЭС - приморцы

На объектах строительства саммита АТЭС-2012 работают 23 тыс. человек. Темпы строительства нарастают, и это требует новых рабочих рук на объектах. Как отметил Генеральный директор ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» Евгений РОГОЗА, половина работающих на стройках АТЭС-2012 - приморцы, одна четверть - жители других регионов России, остальные - работники из стран ближнего и дальнего зарубежья. Самое большое количество работающих задействовано на строительстве ДВФУ и Конференц-центра - более 9 тыс. человек, на строительстве моста на остров Русский - более 3,5 тыс., на строительстве автодороги поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - Патрокл - более 2,5 тыс. и на реконструкции автодороги М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток на участке 733 - 750 км - более 1 100 человек.

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