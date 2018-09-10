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Путин признал, что дальневосточников не устраивают сегодняшние условия для жизни

10 Сентября 2018, 18:32 | Дальний Восток

Глава государства потребовал от Минздрава решительных действий в решении проблем снижения смертности в регионе

Президент РФ Владимир ПУТИН на заседании президиума Госсовета во Владивостоке в понедельник заявил, что дальневосточников не устраивают сегодняшние условия для жизни.

«Мы с вами знаем, миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди по-прежнему все-таки уезжают. В прошлом году уехало на 17 тысяч больше, чем приехало. Вызывает особую озабоченность, что 70% уехавших – это люди трудоспособного возраста. И это на фоне экономического роста в макрорегионе и большой потребности в кадрах на Дальнем Востоке. Вывод понятен – людей не устраивают сегодняшние условия для жизни. Дальний Восток по-прежнему отстает, проблем, безусловно, пока еще много. Это низкая обеспеченность жильём, качественными услугами здравоохранения, образования, связи, нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортная доступность, отставание в благоустройстве городов и поселков», - сказал глава государства.

Он утонил, что с учетом планов, которые сейчас реализуются в регионе, ожидается, что к середине следующего десятилетия в регионе вырастет потребность в квалифицированных специалистах.

«И этот вопрос надо решать, безусловно, уже сейчас. Причем, комплексно. Развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток и, разумеется, комфортные условия для всех, кто уже живет на этой земле. Давайте обсудим, какие дополнительные меры нужно еще принять, в том числе для поддержки работодателей, которые создают рабочие места на Дальнем Востоке, вкладывают средства в подготовку кадров. На что хотел бы обратить особое внимание: сейчас продолжительность жизни в Дальневосточном федеральном округе не многим более 70-ти лет. Это ниже, чем в среднем по России. Очень тревожный показатель – высокая смертность в трудоспособном возрасте: ее уровень также выше среднероссийского. Снижение смертности – важнейшая задача, и я прошу Минздрав, правительство в целом действовать более решительно и результативно, особенно в вопросах развития инфраструктуры здравоохранения, лекарственного обеспечения», - сказал Владимир Путин.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта kremlin.ru

Автор:
Теги: кадры  проекты  проблема  госсовет  Владимир Путин 



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