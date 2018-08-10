Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока

На Камчатке также собираются министры и главы регионов

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ в пятницу в Камчатском крае проведет заседание правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Заседание пройдет на территории Кроноцкого заповедника. Кроме того, в рамках рабочей поездки на Камчатку Медведев проведет встречу с губернатором Камчатского края Владимиром ИЛЮХИНЫМ.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в повестку заседания включены вопросы реализации крупнейших инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и развития экологического туризма. В заседании примут участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ, вице-премьер РФ Константин ЧУЙЧЕНКО, министр по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ, министр просвещения Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр транспорта Евгений ДИТРИХ, глава МЧС Евгений ЗИНИЧЕВ, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий КОБЫЛКИН министр науки Михаил КОТЮКОВ, министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ, а также главы регионов (в том числе глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО) и руководители предприятий.

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, где пройдет заседание, - старейший заповедник на Дальнем Востоке, он был учрежден в 1934 году. В 1941 году на его территории была обнаружена Долина гейзеров - единственное гейзерное поле в Евразии. В предыдущий раз Дмитрий Медведев посещал Камчатку в июле 2012 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото пресс-службы правительства РФ