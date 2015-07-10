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Замминистра по развитию Дальнего Востока назначен бывший топ-менеджер "Россетей"

10 Июля 2015, 07:20 | Дальний Восток

До этого Артур Ниязметов в течение месяца был помощником министра Александра Галушки

Заместителем министра по развитию Дальнего Востока назначен бывший начальник управления организации специальных проектов государственного электросетевого холдинга "Россети" Артур НИЯЗМЕТОВ.

Как отмечается в сообщении Минвостокразвития, на новой должности Ниязметов займется вопросом увеличения бюджетного финансирования Дальнего Востока и привлечением госинвестиций в регион.

Ниязметов Артур Камилович родился в г. Свободном Амурской области. С отличием окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права (специализация "Государственные и муниципальные финансы"). Кандидат экономических наук. работал в "Россетях" с 2014 года. В 2008-2014 гг. работал в министерстве регионального развития, Минэнерго, Минфине, где занимался вопросами реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, государственных программ регионального развития и межбюджетными отношениями.

"Артур Ниязметов – один из наиболее талантливых молодых финансистов страны. В нашем университете он успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме "Совершенствование межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации", – отметил ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Михаил ЭСКИНДАРОВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: александр галушка  назначение  минвостокразвития 






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