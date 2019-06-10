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"Газпром" построит на Сахалине ледовую арену и жилой комплекс
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«Газпром» построит в Южно-Сахалинске офисный и жилой комплекс для нужд компании, а также ледовую арену. Соответствующее соглашение о намерениях в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО.
«Предусмотрено сооружение многофункционального спортивно-досугового центра и ледовой арены, которые будут доступны для всех жителей города. В свою очередь правительство области окажет компании содействие в решении земельных вопросов и получении необходимых согласований для реализации проекта», - пояснила пресс-служба «Газпрома».
Ранее при поддержке «Газпрома» в Южно-Сахалинске были построены мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» и ледовый дворец.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ПАО "Газпром"
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