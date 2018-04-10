Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей

На очереди еще одна помпезная иномарка

Росимущество продало в Москве на аукционе конфискованный у экс-губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА автомобиль Bentley Continental 2014 года выпуска за 5 млн 962 тыс. рублей (включая НДС). Покупателем стало юрлицо.

Торги прошли 6 апреля на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ, купило юридическое лицо за 5 млн 961 тыс. 887 рублей (включая НДС).

Договор купли-продажи должен быть заключен не позднее 28 апреля текущего года. Оплата покупателем приобретаемого имущества производится не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи

Помпезный автомобиль первоначально выставлялся на торги 16 марта со стартовой ценой 6,3 млн рублей, но желающих купить ее по такой цене тогда не нашлось. В связи с этим торги признали несостоявшимися. На повторный аукцион автомобиль выставили по сниженной стартовой цене - чуть более 4,4 млн рублей.

7 мая состоится аукцион по еще одной иномарке экс-губернатора - Bentley Mulsanne 2012 года выпуска. Стартовая цена этого лота - почти 2,6 млн рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля приговорил Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Опальный глава островного региона также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград. Хорошавин признан виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. В мае 2016 года суд конфисковал у семьи экс-губернатора имущество на 1,1 млрд рублей. Речь идет о той собственности, происхождение которой члены семьи не смогли объяснить: несколько квартир и земельные участки в элитных районах Москвы, дом на Рублевском шоссе, роскошные автомобили, ювелирные изделия и денежные средства.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток