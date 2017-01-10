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ДВЭУК увеличит инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке

10 Января 2017, 19:50 | Дальний Восток

Инвестпрограмма энергокомпании на 2017 год составит почти 950 млн рублей

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) в 2017 году инвестирует в строительство объектов электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке 941,87 млн рублей. Объем инвестпрограммы энергокомпании на текущий год утвержден приказом Минэнерго России.

Средства будут направлены на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ в рамках мероприятий по расширению электросетевой инфраструктуры АО «ДВЭУК» для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) и присоединения объектов газопровода «Сила Сибири» (Якутский центр газодобычи).

За период 2009-2016 гг. объем инвестиционной программы АО «ДВЭУК», направленной на опережающее развитие энергоинфраструктуры регионов ДФО, составил 69,9 млрд рублей.

В частности, АО «ДВЭУК» в 2010-2014 годах построило на территории Западного энергорайона Якутии более 1,8 тыс. км линий электропередачи 220 кВ и пять подстанций трансформаторной мощностью 402 МВА. С 2015 года энергокомпания приступила к реализации мероприятий по расширению собственной электросетевой инфраструктуры для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода ВСТО и присоединения объектов газопровода «Сила Сибири» (Якутский центр газодобычи).

Досье «Золотого Рога»: «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» создана в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». В настоящее время АО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2015 годах составила около 70 млрд рублей.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Якутия  ДВЭУК  ВСТО  инвестиции 



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