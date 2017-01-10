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Энергетику Дальнего Востока 1 апреля ждет перезагрузка

10 Января 2017, 06:34 | Дальний Восток

Управлять энергокомпаниями региона будет «РусГидро»

Совет директоров ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «РусГидро») одобрил переход на новую организационную систему с 1 апреля 2017 года. «РусГидро» в данный момент создает в исполнительном аппарате дивизион «Дальний Восток», который займется управлением дальневосточных «дочек» напрямую.

На данном этапе «РАО ЭС Востока» продолжит существовать как юридическое лицо, так как на нем числятся объекты недвижимости и земельные участки, основная часть активов и пакетов акций, но в перспективе компания может быть ликвидирована.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», действующий гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ может быть назначен заместителем гендиректора «РусГидро», курирующим дальневосточный блок.

Досье «Золотого Рога»: «РусГидро» реализует проект строительства четырех электростанций на Дальнем Востоке с привлечением 40 млрд рублей из госбюджета с 2013 года. Пока построена только одна станция - вторая очередь Благовещенской ТЭЦ. Завершить строительство Якутской ГРЭС-2 и ввести ее в эксплуатацию планируется в первом полугодии года, запуск Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) перенесен на 2018 год. Ранее Счетная палата сообщала, что строительство трех станций отстает от графика в среднем на три-четыре месяца. Изначально планировалось, что объекты будут введены в эксплуатацию в 2015-2016 годах.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: "РусГидро"  сахалинская грэс  "РАО ЭС Востока"  сергей толстогузов 



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