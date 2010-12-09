Перебоев с доставкой грузов саммита АТЭС-2012 на остров Русский не будет

Крен парома «Приморец» на правый борт в районе причала №5 в Поспелово будет устранен в самое ближайшее время.

4 декабря около 23.00 на причале грузового терминала в поселке Поспелово (о. Русский) при выезде с аппарели парома «Приморец» цементовоза, в котором находилось около 90 т груза, произошел крен парома на правый борт. Как сообщил первый заместитель Генерального директора ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ» Виктор Примачук, всего в ходе данного рейса должны были разгрузиться два 90-тонных цементовоза, однако неслаженные действия команды парома при разгрузке привели к тому, что возникший крен на правый борт парома усилился, и паром уперся правым бортом в причальную стенку. При этом за счет смещения балласта произошло незначительное притопление парома. 5 декабря силами прибывших плавкранов с борта парома был снят один из цементовозов. В настоящее время судовладелец – ИП Корытко предпринимает все действия, чтобы выровнять возникший крен парома и вернуть его в рабочий режим в самое ближайшее время.

Ситуацию с креном парома нельзя называть «утоплением» или «затоплением», поскольку серьезных повреждений судно не получило и глубоко в воду не погружалось. Перебоев с доставкой грузов для строек саммита АТЭС-2012 на остров Русский не будет.