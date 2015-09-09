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МТС прошлась вдоль БАМа и Транссиба
Стоимость строительства составила 2,25 млрд рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) завершило строительство собственной магистральной транспортной сети между Сибирью и Дальним Востоком. Совокупные инвестиции в проект составили 2,25 млрд рублей, сообщила компания.
Оптические линии вдоль Транссиба и БАМа совокупной протяженностью более 9,6 твс. км образовали магистральное кольцо с пропускной способностью 240 Гбит/с и возможностью дальнейшего расширения до 4 Тбит/с.
В 2014 году МТС завершила строительство на участке вдоль трассы БАМа по маршруту Тайшет - Братск - Северобайкальск - Тында - Февральск - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, а также вдоль Транссиба по маршруту Хабаровск - Владивосток - Находка. В этом году МТС запустила линию связи вдоль Транссиба по маршруту Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита - Свободный - Хабаровск.
«Запустив в прошлом году первый отрезок магистрального кольца - линию связи вдоль трассы БАМ, мы увидели трехкратное увеличение трафика по этому направлению. Наличие собственного магистрального кольца позволит нам отказаться от аренды каналов для резервирования и получить значительную экономию», - заявил вице-президент по технике МТС Андрей УШАЦКИЙ, слова которого приводятся в сообщении.
В дальнейшем планируется строительство отводов от центральной магистрали к более мелким населенным пунктам, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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