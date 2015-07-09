Дальневосточную "Почту России" возглавил член команды приморского губернатора Наздратенко

Николай Крецу будет осуществлять руководство макрорегионом и управлять федеральной почтовой связи Хабаровского края

Макрорегиональный центра Дальнего Востока "Почты России" возглавил 58-летний Николай КРЕЦУ. Он сменил Светлану КРАВЕЦ, которая назначена на должность заместителя директора макрорегиона Дальний Восток по операционному управлению.

Карьера уроженца Кишинева Николая Крецу началась с Находки с должности первого секретаря горкома ВЛКСМ, а затем заместителя главы администрации города. В январе 1995 года избран в Приморскую краевую думу, в 1996-1997 годах – заместитель председателя думы Владимира ВЕДЕРНИКОВА.

После окончания полномочий депутата работал в команде губернатора Приморья Евгения НАЗДРАТЕНКО на должности начальника управления по организации строительства нефтегазового комплекса Приморского края. С весны 2000 года - заместитель губернатора. После отставки Наздратенко в феврале 2001 года также покинул свой пост. С ноября 2001 года - управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю. В марте 2004 года назначен исполнительным директором Пенсионного фонда РФ. В декабре уволен приказом главы Минздравсоцразвития Михаила ЗУРАБОВА, как сообщали СМИ, "за несоответствие занимаемой должности".

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток