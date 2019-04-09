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ДГК отпустила потребителям в 2018 году более 15 млн гигакалорий тепловой энергии

09 Апреля 2019, 11:32 | Дальний Восток

По итогам года уровень оплат составил 97,6%

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») подвело итоги сбытовой деятельности за 2018 год. В прошлом году полезный отпуск тепловой энергии потребителям ДГК составил 15,3 млн Гкал. Из них 13,4 млн Гкал - на услугу отопления, еще 1,86 млн Гкал – на горячее водоснабжение. Всего потребителям отпущено 33 984 тыс. кубометров горячей воды.

В целом компания собрала с потребителей за отпущенную энергию 27,38 млрд рублей (с НДС). По итогам года уровень оплат составил 97,6%.

Дебиторская задолженность потребителей перед АО «ДГК» на 31 декабря 2018 года составила 9 млрд рублей.  Из них задолженность по группе «Население» и «ТСЖ, ЖСК, УК» - 7,5 млрд рублей или 83% от общего объёма дебиторской задолженности, долги юридических лиц составили 1,5 млрд рублей, или 17% от общего объема ДЗ.

Наиболее проблемными должниками перед ДГК среди промышленных предприятий стали ФГУП «Дальневосточное» - 132 млн рублей (с учетом пени и штрафов), Бюджет Еврейской автономной области - 55,4 млн рублей, ФКП «АПЗ «Вымпел» (патронный завод) - 28,4 млн рублей.

В 2018 году от имени АО «ДГК» предъявлено в суды общей юрисдикции и мировым судьям почти 61 тыс. исков и заявлений о выдаче судебных приказов к физическим лицам о взыскании задолженности в сумме более 1,3 млрд рублей. В отношении юридических лиц в арбитражные суды предъявлено более одной тысячи исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 500 млн рублей, из них оплачено до выдачи исполнительного документа почти 300 млн рублей. На стадии исполнительного производство в принудительном порядке с должников было получено 900 млн рублей.

На начало года оставалось в стадии рассмотрения Арбитражными судами и судами общей юрисдикции оставалось почти 52 тыс. исков и заявлений о выдачи судебных приказов на сумму 1,2 млрд рублей. Кроме того, на стадии принудительного исполнения в кредитных учреждениях, а также в отделах судебных приставов-исполнителей оставалось более 402 тыс. исполнительных документов, предусматривающих взыскание задолженности в пользу АО «ДГК» на сумму более 3,4 млрд рублей. Из них основная доля по долгам населения 401,9 тыс. исполнительных документов на сумму 2,9 млрд рублей.

«АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро».  Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыc. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: "РусГидро"  отопление  оплата  энергетика  ДГК 



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