На Дальнем Востоке запущен новый горно-обогатительный комбинат

Кимкано-Сутарский ГОК притормозили китайские подрядчики

Входящая в группу Petropavlovsk железорудная компания IRC Ltd, единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России, объявила о запуске производства на Кимкано-Сутарском ГОКе в Еврейской автономной области.

IRC поясняет, что первые пусковые работы фактически начались еще до наступления 2015 года. Ранее анонсировался запуск в июне, затем в ноябре, однако, по словам руководства компании, китайские подрядчики не сумели вовремя построить обогатительную фабрику в том числе из-за памятного наводнения.

Сейчас IRC ведет добычу на месторождении Куранах в Амурской области. Кимкано-Сутарский ГОК, который будет разрабатывать одноименное железорудное месторождение с запасами 764 млн тонн руды, расположен в Еврейской автономной области. Инвестиции в проект оцениваются в $500 млн. IRC финансирует строительство Кимкано-Сутарского ГОКа из кредитной линии Торгово-промышленного банка Китая (ICBC). Общая сумма ее составляла $340 млн.

Золотодобытчику Petropavlovsk на данный момент принадлежит 45,39% IRC, доля китайской General Nice составляет 28,1%. По итогам допэмиссии IRC доля Petropavlovsk может снизиться до 40,4%, 31,4% будет принадлежать General Nice, 4,5% - еще одной китайской компании - Minmetals Cheerglory.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток