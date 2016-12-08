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На Билибинской АЭС на Чукотке отключился энергоблок
По сообщению управления информации и общественных связей Билибинской АЭС, энергоблок №4 выведен в ремонт для выявления и устранения неисправности. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.
При этом в компании уточняют, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Сейчас в работе находятся энергоблоки № 1, 2 и 3 Билибинской АЭС, которые работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.
Радиационный фон на Билибинской АЭС и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Билибинская АЭС - самая удаленная северная российской атомной станцией. Она была построена в 1970-х годах на территории Чукотского автономного округа для обеспечения горнорудных и золотодобывающих предприятий Билибинского района. Станция является единственным источником тепловой энергии в городе Билибино.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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