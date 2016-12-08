На Билибинской АЭС на Чукотке отключился энергоблок

По сообщению управления информации и общественных связей Билибинской АЭС, энергоблок №4 выведен в ремонт для выявления и устранения неисправности. Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

При этом в компании уточняют, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Сейчас в работе находятся энергоблоки № 1, 2 и 3 Билибинской АЭС, которые работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Билибинской АЭС и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Билибинская АЭС - самая удаленная северная российской атомной станцией. Она была построена в 1970-х годах на территории Чукотского автономного округа для обеспечения горнорудных и золотодобывающих предприятий Билибинского района. Станция является единственным источником тепловой энергии в городе Билибино.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.