С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ

Дальневосточное таможенное управление советует обратить внимание на важные изменения

С 1 января 2017 года изменятся правила таможенной деятельности в РФ - вступает в силу единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), информирует Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) основана на международной Конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС), администрируемой Всемирной таможенной организацией (ВТамО). Конвенция включает в себя товарную номенклатуру, которая используется практически всеми странами мира в качестве основы для построения национальных тарифов и статистических номенклатур.

Конвенция о ГС, которую часто называют «языком международной торговли», призвана упрощать и ускорять оборот товаров.

С 1 января 2017 года единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54) будут применяться в новых редакциях.

Изменения коснулись практически всей номенклатуры (233 товара на уровне первых шести знаков кода и около 1000 товаров на уровне 10 знаков кода ТН ВЭД ЕАЭС). В частности, имеют место объединение ряда товарных подсубпозиций в одну; разбивка одной подсубпозиции на две и более; замена цифрового обозначения на уровне 10 знака и другие.

В целях оптимизации процессов таможенного декларирования и исключения дополнительных временных затрат, которые могут возникнуть в переходный период, рекомендуем ознакомиться с новыми редакциями единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза на официальный сайте Евразийского экономического союза http://eaeunion.org/.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток