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Стартует конкурс "Мисс Приморье"!
25 марта в 13.00 в паркетном зале цирка пройдет отборочный тур конкурса "Мисс Приморье-2008". Регистрация девушек уже началась. Организаторы конкурса - Ассоциация модельных агентств MAXI-M - RED STAR, а также Общественное телевидение Приморья - в этом году приготовили много сюрпризов уже на отборочном туре, но об этом позже.
В конкурсе может принять участие любая девушка в возрасте от 14 до 24 лет. По стандартам, сложившимся на российских и мировых конкурсах красоты, участницы должны быть не только привлекательны внешне. Жюри будет оценивать способность девушек общаться, их обаяние, интеллектуальный уровень, одаренность. Из конкурсанток, пришедших 25 марта на отборочный тур, отберут 10 участниц, которые пройдут в финал, который состоится 2 мая в Fesco hall.
На www.redstarv.ru вы можете проголосовать с одного компьютера за любое количество понравившихся девушек, но не более одного раза за каждую. Та участница, которая наберет наибольшее количество голосов, станет "Мисс Интернет".
Также будет проходить SMS голосование, т.е. введена новая номинация "Мисс SMS Приморья". Номер SMS 9123.
Информационную поддержку конкурса осуществляют компании: телеканал "Домашний", газеты "Золотой Рог", "Антенна", "Комсомольская правда", "Владивосток", "Новости", интернет-ресурсы PrimaMedia.Ru, Дейта.Ru, журналы "Дорогое удовольствие", "Фишка".
Как и в предыдущие годы, компания "Приморский алмаз" и компания "Конус" выступили главными спонсорами конкурса.
Девушки, не упустите свой шанс! Приморцы, примите участие в настоящих выборах!
Всю информацию о конкурсе можно получить по тел.: (4232) 227-830, 267-019.
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