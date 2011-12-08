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Чайная перемена
Что, разве сегодня уже четверг? Ведь вчера только был понедельник? Как летит время. Огромные скорости, бесконечная гонка за земными радостями, а за ними теряется главное - умение видеть, слышать и чувствовать.
Галерея эмоций La Pausa, что располагается на первом этаже ТЦ "Клевер Хауз", - это то место, где можно остановиться на мгновение и попробовать жизнь на вкус. Выбрать чай с запахом тропического солнца или горячий, как бразильский карнавал кофе, которые способны вызвать эмоции и оживить жизнь. Жизнь, полную идей и успеха.
Насладиться другой стороной жизни: рукотворными вещами, посудой, создающей настроение, книгами, которые открываешь для себя вновь и вновь, и, конечно, вкусами, рождающими эмоции, - чая, кофе, шоколада.
Кофе, который предлагают в La Pausa, особенный. Его особенность заключается в высоком качестве исходного сырья (зеленого зерна), которое является экологически чистым продуктом. При этом используются только самые высокогорные сорта Арабики, выращенные в определенных климатических условиях, а также свежая обжарка. Обжаривание каждого зерна до получения максимального вкуса - подлинное искусство, которое можно постичь только с многолетним опытом.
Уникальные купажи чая способны спасти от туманной хандры, согреют и создадут ощущение уюта. Например, чай "Солнечный" - в нем содержится индийский черный чай Ассам, кусочки манго, ананаса, цветки кукурузы, календулы, лепестки розы и подсолнечника.
Свое настроение можно спасти также фруктовыми чаями. Например Sun Fruit. По количеству витаминов этот чай - равноценная замена свежевыжатому соку, а по вкусу - бескалорийная альтернатива десерта. Цветки гибискуса, кубики медовой дыни, виноград, кусочки ананаса, кусочки манго придают этому чаю экзотический яркий вид, кубики медовой дыни и кусочки ананаса вносят в купаж необычный ароматический оттенок.
Если с утра не успеваете позавтракать, то на помощь приходит OOLONG with Ginseng. В процессе обработки в чай улун добавляют корень женьшеня, известного как эффективное средство для повышения работоспособности организма. Чай помогает организму выдерживать перегрузки и переживать нервные срывы. Настой имеет удивительный сладковатый вкус, оставляющий длительное послевкусие. В действительности каждый сорт чая, как хорошее вино, имеет неповторимый вкус. Купажи нашего чая составляются и дегустируются специалистами в Германии, а также собираются и обрабатываются вручную в Китае. Чаи различаются не только по вкусу и воздействию на организм, но и по оттенкам настроения - живой, бодрящий чай, чай с изюминкой, чай для людей у которых чаепитие как классическая музыка - высокое искусство.
С 30 августа по 4 октября в салоне праздник, посвященный началу учебного года, - ЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕНА. Если вы выберете в подарок любимому учителю чайник, калебас, турку или френчпресс, мы подарим вам упаковку чая! Галерея эмоций La Pausa - это то место, где каждый может приобщиться к искусству, искусству жить красиво и со вкусом.
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