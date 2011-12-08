Умному руководству - "умный" климат

Когда разговор заходит о современных климатических системах, под их использованием следует понимать не только заботу о персонале как аспекте социально ответственного бизнеса, или оптимизацию условий на производстве. Пора вести речь о мировых экологических стандартах, которым они должны соответствовать, а также о минимизации расходов энергии с помощью этих систем и экономии средств за счет отказа от "классических" способов подвода коммуникаций. Многие руководители предприятий и собственники квартир уже имеют эти преимущества, для них "умный" климат - не только удобство, но и выгода.

Системы кондиционирования воздуха, вентиляции, отопления уже не просто создают комфортные условия для работы, они являются факторами, которые влияют на уровень производительности, на число продаж. Оснащение предприятия этими системами влияет на его имидж, а имидж сегодня продается по высокой цене. Эту нехитрую истину давно уяснили не только на западе России, но и далеко за Уралом: "погодными условиями" торгуют все больше организаций в Приморском крае. Некоторые из них могут предложить системы, позволяющие экономить средства и заботиться о состоянии окружающей среды.

С вопросом, как именно это можно сделать, мы обратились к Сергею ЛИСОВОМУ, техническому директору "Компании Арктика", использующей передовые технологии, принятые за рубежом:

- На сегодняшний день это можно сделать за счет использования в кондиционерах определенного хладагента, а тот или иной его вид содержится во всех климатических системах. В странах Европы уже сейчас перешли на озонобезопасный хладагент - "фреон R 407-410", на нашем рынке на сегодняшний момент продолжается работа с "фреоном R 22", разрушающим озоновый слой. Это происходит потому, что его стоимость превышает стоимость "фреона R 22" и для его монтажа нужен специальный инструмент, а это дополнительные затраты. Наша компания предлагает своим клиентам климатические системы как с привычным, так и с озонобезопасным хладагентом. При этом мы рекомендуем заказчикам использовать экологически безопасные системы.

Конечно, выбор за вами, в том числе в случаях, когда заботиться нужно не только об окружающей среде, но и о расходах на энергию своего предприятия. Имеется в виду альтернатива обычным кондиционерам - инверторные системы. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных кондиционеров, но они способны экономить электроэнергию.

Анатолий СВЕТЛОВ, вице-президент Дальневосточного отделения "Международной Академии холода":

- Такой фактор, как энергосбережение, должен стоять на первом месте для любой организации. Энергия сейчас очень дорого обходится. Конечно, энергосберегающее оборудование стоит дороже, чем стандартное, но уже через год-два оно окупает свою стоимость, это значительная экономия. Кроме того, есть возможность экономить на заработной плате для персонала, обслуживающего оборудование, - современные энергосберегающие системы значительно проще в эксплуатации.

Еще один заслуживающий внимания аспект - отопительные системы. Ведь, заботясь о климате, не стоит забывать о том, что он бывает не только жарким, но и холодным. А современные системы отопления - альтернатива стандартным коммуникациям, подводка которых при строительстве зданий очень дорога, как и их дальнейшее использование.

Людмила ИШМУРЗИНА, начальник отдела отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ООО "Промстройниипроект":

- На сегодняшний день здание не может нормально функционировать, если не выполнены необходимые техусловия на подвод коммуникаций. Ни для кого не секрет, что все городские инженерные сети сильно устарели, поэтому они не справляются с нынешней нагрузкой. Подвод новых коммуникаций, в том числе отопительных, - процесс очень высокозатратный, поэтому актуален поиск альтернативных решений. В этом случае клиент должен обратить внимание на системы воздушного отопления, которые предлагают компании города.

В большинстве зданий, к тому же, достаточно изношена и система вентиляции. Чтобы комплексно решить эту проблему, на помощь приходит "Компания Арктика":

- Понятие "климатическая система" довольно обширное. Мы предлагаем от бытового до промышленного климатического оборудования, а также системы вентиляции, которые бывают как отдельно и раздельно стоящие, так и совмещенные с системой кондиционирования. А также воздушные системы отопления. Можно завязать в одну систему кондиционирование, вентиляцию и отопление, что будет оптимальным решением для многих зданий.