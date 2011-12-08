Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Умному руководству - "умный" климат
Когда разговор заходит о современных климатических системах, под их использованием следует понимать не только заботу о персонале как аспекте социально ответственного бизнеса, или оптимизацию условий на производстве. Пора вести речь о мировых экологических стандартах, которым они должны соответствовать, а также о минимизации расходов энергии с помощью этих систем и экономии средств за счет отказа от "классических" способов подвода коммуникаций. Многие руководители предприятий и собственники квартир уже имеют эти преимущества, для них "умный" климат - не только удобство, но и выгода.
Системы кондиционирования воздуха, вентиляции, отопления уже не просто создают комфортные условия для работы, они являются факторами, которые влияют на уровень производительности, на число продаж. Оснащение предприятия этими системами влияет на его имидж, а имидж сегодня продается по высокой цене. Эту нехитрую истину давно уяснили не только на западе России, но и далеко за Уралом: "погодными условиями" торгуют все больше организаций в Приморском крае. Некоторые из них могут предложить системы, позволяющие экономить средства и заботиться о состоянии окружающей среды.
С вопросом, как именно это можно сделать, мы обратились к Сергею ЛИСОВОМУ, техническому директору "Компании Арктика", использующей передовые технологии, принятые за рубежом:
- На сегодняшний день это можно сделать за счет использования в кондиционерах определенного хладагента, а тот или иной его вид содержится во всех климатических системах. В странах Европы уже сейчас перешли на озонобезопасный хладагент - "фреон R 407-410", на нашем рынке на сегодняшний момент продолжается работа с "фреоном R 22", разрушающим озоновый слой. Это происходит потому, что его стоимость превышает стоимость "фреона R 22" и для его монтажа нужен специальный инструмент, а это дополнительные затраты. Наша компания предлагает своим клиентам климатические системы как с привычным, так и с озонобезопасным хладагентом. При этом мы рекомендуем заказчикам использовать экологически безопасные системы.
Конечно, выбор за вами, в том числе в случаях, когда заботиться нужно не только об окружающей среде, но и о расходах на энергию своего предприятия. Имеется в виду альтернатива обычным кондиционерам - инверторные системы. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных кондиционеров, но они способны экономить электроэнергию.
Анатолий СВЕТЛОВ, вице-президент Дальневосточного отделения "Международной Академии холода":
- Такой фактор, как энергосбережение, должен стоять на первом месте для любой организации. Энергия сейчас очень дорого обходится. Конечно, энергосберегающее оборудование стоит дороже, чем стандартное, но уже через год-два оно окупает свою стоимость, это значительная экономия. Кроме того, есть возможность экономить на заработной плате для персонала, обслуживающего оборудование, - современные энергосберегающие системы значительно проще в эксплуатации.
Еще один заслуживающий внимания аспект - отопительные системы. Ведь, заботясь о климате, не стоит забывать о том, что он бывает не только жарким, но и холодным. А современные системы отопления - альтернатива стандартным коммуникациям, подводка которых при строительстве зданий очень дорога, как и их дальнейшее использование.
Людмила ИШМУРЗИНА, начальник отдела отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ООО "Промстройниипроект":
- На сегодняшний день здание не может нормально функционировать, если не выполнены необходимые техусловия на подвод коммуникаций. Ни для кого не секрет, что все городские инженерные сети сильно устарели, поэтому они не справляются с нынешней нагрузкой. Подвод новых коммуникаций, в том числе отопительных, - процесс очень высокозатратный, поэтому актуален поиск альтернативных решений. В этом случае клиент должен обратить внимание на системы воздушного отопления, которые предлагают компании города.
В большинстве зданий, к тому же, достаточно изношена и система вентиляции. Чтобы комплексно решить эту проблему, на помощь приходит "Компания Арктика":
- Понятие "климатическая система" довольно обширное. Мы предлагаем от бытового до промышленного климатического оборудования, а также системы вентиляции, которые бывают как отдельно и раздельно стоящие, так и совмещенные с системой кондиционирования. А также воздушные системы отопления. Можно завязать в одну систему кондиционирование, вентиляцию и отопление, что будет оптимальным решением для многих зданий.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда