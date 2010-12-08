Теплые фасады из керамогранита

Из всех известных на сегодняшний день технологий утепления и декоративной отделки наружных ограждающих конструкций самыми высокоэффективными заслуженно считаются вентилируемые фасадные системы с применением керамогранита.

Растущая популярность этого универсального и экологически чистого материала легко объяснима: обладая эстетическими характеристиками натурального камня, он существенно превосходит его по некоторым техническим и эксплуатационным характеристикам и имеет относительно невысокую стоимость. Кроме того, важными особенностями керамического гранита являются отсутствие пор и пустот и устойчивость к низким температурам - до -55 градусов.

Если раньше основными поставщиками керамического гранита были итальянские и испанские фабрики, то в последние 2-3 года инновационные технологии изготовления этого вида высокопрочной морозостойкой керамики освоили и ведущие китайские предприятия, продукция которых составляет достойную конкуренцию западноевропейской и имеет более привлекательную цену. Этим и воспользовалась компания "Апекс".

Досье Основное направление деятельности Группы компаний "Апекс" - продвижение на российском рынке высококачественных отечественных и импортных стройматериалов. Рынок керамической облицовки "Апекс" интенсивно осваивает с 2003 г. Представительства компании работают во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и Москве.

Одним из надежных партнеров "Апекса" в Южном Китае является фабрика HITOM. Ее плитка для ванной и керамогранит соответствуют всем канонам Международной системы Управления ISO 9001 по производству и управлению, удовлетворяют требованиям пожарной и экологической безопасности, прошли полный цикл сертификационных испытаний и согласований и имеет Техническое Свидетельство Росстроя РФ.

При толщине от 8,8 до 12 мм плиты HITOM имеют размеры 300х300, 400х400, 500х500, 600х600, 300х600, 600х1200 и др. Лицевая поверхность может быть гладкой или структурированной, матовой или полированной, однотонной или имитирующей цвет и текстуру натурального камня. Качество этих плит вполне сопоставимо с качеством существующих аналогов (в пределах одной ценовой группы). В результате морозостойкая керамогранитная облицовка надежно защищает наружные конструкции от негативного воздействия окружающей среды, что существенно продлевает срок службы здания. А приемлемые цены на керамогранит Hitom позволяют решить проблему снижения себестоимости квадратного метра вентилируемого фасада.

В качестве поставщика керамогранита группа компаний "Апекс" приняла участие в реализации более 100 проектов. В их числе административные и жилые здания, гостиницы и развлекательные комплексы, торговые и офисные центры во Владивостоке, Хабаровске, Москве, Новосибирске, Саратове, Пятигорске, Казани, Сочи и других городах России.

Более подробную информацию о технических характеристиках и конструктивных особенностях облицовочных материалов, применяемых в системе вентилируемых фасадов, можно получить в офисе компании. "Апекс" готов к сотрудничеству в любой взаимовыгодной форме.