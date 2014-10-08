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Герман Греф и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписали соглашение о сотрудничестве
7 октября подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком России и правительством Камчатского края. Подписи под документом поставили президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман ГРЕФ и губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. Подписание состоялось в рамках рабочего визита Германа Грефа в г. Петропавловск-Камчатский.
Данное соглашение определяет приоритетные направления партнерства Банка и правительства региона с учетом Стратегии социально-экономического развития Камчатского края на период до 2025 года. Оно предусматривает взаимодействие по развитию социальной инфраструктуры, туриндустрии, рыбопромышленного комплекса, сельского хозяйства и пищевой промышленности, минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплекса.
«Камчатский край обладает большими возможностями по наращиванию производственных мощностей, в первую очередь, в сфере рыбопереработки – отметил Герман Греф– Мы заинтересованы в ускоренном развитии Камчатки, и данное соглашение является эффективным инструментом ускорения экономического роста региона благодаря реализации перспективных инвестиционных проектов».
«Внимание Сбербанка для нас значит очень многое, потому что основные отрасли хозяйства на Камчатке получат свое развитие благодаря данной помощи, - подчеркнул Владимир Илюхин. - Мы говорили о проблематике рыбохозяйственного комплекса, аквакультуре – о том, что сегодня для нас является очень важным. Не секрет, что уловы падают, нет того объема биоресурсов, который был, и нам необходимо этот объем восстановить. При помощи тех проектов, которые мы вместе будем реализовывать, эта задача будет решена».
Губернатор Камчатского края также отметил важность развития в рамках соглашения социальной инфраструктуры Камчатки и в первую очередь – проект строительства краевой больницы и нового аэровокзала.
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