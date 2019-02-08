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На Дальнем Востоке скоро заработает еще одно месторождение золота
Речь идет о добыче 25,6 тыс. тонн руды в год
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на этап опытно-промышленной эксплуатации золоторудного месторождения Хангалас в Оймяконском районе Якутии. Как следует из сообщения ведомства, на данном этапе речь идет о 25,6 тыс. тонн руды в год.
Текущей проектной документацией предусматривается оборудование участка открытых горных работ для добычи крупнотоннажной пробы руды, также здесь будут построены гравитационная обогатительная фабрика, гидротехнические сооружения системы оборотного технологического водоснабжения и объекты инженерного обеспечения предприятия.
Досье газеты «Золотой Рог»: Золоторудное месторождение Хангалас расположено в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия), в пределах Хангаласского рудно-россыпного узла.Запасы месторождения по категория С1+С2 оцениваются в 4,867 тонны золота, ресурсы по категориям Р1+Р2 - 6,889 тонны. Лицензией на месторождение Хангалас владеет ГРК «Двойной-Дук» (входит в «ВЕДК»).
На основании выполненных исследований рациональной схемой обогащения руды месторождения является использование гравитационной технологии, предусматривающей стадиальное измельчение исходной руды с получением «золотой головки» и промпродукта гравитации на каждой стадии измельчения и хвостов гравитации.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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