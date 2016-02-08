Япония хочет поставлять на Сахалин морепродукты для местных ресторанов

Рыбный кластер на Сахалине будет развивать СП правительства региона и Сбербанка

На Сахалине для развития проектов рыбного кластера и рыбной биржи будет создана новая компания, учредителями которой станут правительство региона и Сбербанк. У российских и иностранных инвесторов есть желание поучаствовать также в создании на Сахалине единого оптово-распределительного центра

«Управлять процессами будет новое акционерное общество - сейчас оно создается. В нем представят интересы Сахалина и Сбербанка. Пакеты акций также предложат российским и иностранным инвесторам. В Японии уже заинтересовались сахалинской биржей», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Сахалинской области.

Составляющие рыбного кластера - рыбопереработка и хранение продукции, биржевая площадка, судоремонт. В настоящее время под размещение этих объектов в Корсаковском морском порту уже готовы земельные участки.

В месячный срок должно быть сформировано техзадание на проектирование большого холодильника для рыбопродукции.

В сообщении отмечается, что «японская сторона рассматривает возможности поставок на Сахалин своей продукции - она в дальнейшем пойдет в рестораны. Есть и встречное предложение - чтобы сахалинская продукция шла на японский рынок».

У российских и иностранных инвесторов, по данным пресс-службы, есть желание поучаствовать также в создании на Сахалине единого оптово-распределительного центра. Суть проекта - концентрировать всю местную и привозную продукцию в одном месте.

Губернатор региона Олег КОЖЕМЯКО поручил в течение двух недель подобрать подходящие площадки под оптово-распределительный центр.

По данным пресс-службы, на масштабное развитие Корсаковского морского порта из областного бюджета будет выделено 2,5 млрд рублей. Эти средства порт должен будет вернуть в течение 20-25 лет - это примерные сроки окупаемости проекта. Проект развития включает в себя - строительство к 2018 году морвокзала площадью 1 тыс. кв. м, возведение дополнительного пирса для швартовки судов, ремонт и строительство причальных стенок, дноуглубление. По территории порта вскоре начнут курсировать шаттлы - для удобства пассажиров.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток