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Бывший президент Фонда развития Дальнего Востока возглавил одну из крупнейших угольных компаний страны

07 Декабря 2016, 15:19 | Дальний Восток

В Приморье кемеровский холдинг намеревается построить крупный угольный порт

АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (отраслевой холдинг АО ХК «Сибирский деловой союз», СДС, Кемерово) возглавил бывший президент АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (в 2011-2013 годах) Геннадий АЛЕКСЕЕВ, в последнее время возглавлявший «Корпорацию развития Республики Саха (Якутия)». С сентября 2016 года «СДС-Углем» руководил Олег РУДАКОВ.

Геннадий Алексеев также занимал должности министра имущественных отношений Республики Саха (в 2002-2003 годах), первого заместителя председателя правительства Якутии (с 2003 года до 2011 года), первого заместителя гендиректора ОАО «Росгеология» (с 2013 по 2015 годы).

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой рог», «СДС-Уголь» ведет проект строительства угольного терминала в бухте Суходол в Приморском крае. В конце 2015 года проект в Шкотовском районе получил положительное заключение «Главгосэкспертизы».

Досье «Золотого Рога»: АО ХК «СДС-Уголь» включает в себя разрезы «Черниговец», «Киселевский», «Восточный», «Прокопьевский угольный разрез», «Сибэнергоуголь», «Истокский», «Первомайский», шахты «Южная» и «Листвяжная», обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: уголь  порт  фрдв 



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