Финансовое будущее страны. Чёрно-белое

То, что правительства стран включили печатные станки для того, чтобы влить в экономику дополнительные, но ничем не обеспеченные денежные средства, финансистов уже не пугает. О второй волне кризиса в банковской среде говорить просто немодно - разбираются с тем, что есть и как тут теперь выживать.

Поэтому банкиры, представители властных структур и светила экономической науки собрались на V ежегодной конференции "Российский банковский сектор: жизнь в новой реальности", организованной «Альфа-Банком», чтобы донести до прессы современные макроэкономические реалии.

Россия вступит в ВТО уже завтра?

В свете недавнего вступления в Таможенный союз с Казахстаном и Белоруссией сроки по вступлению в ВТО казалось, должны были бы отодвинуться на неопределенный срок. Однако в правительстве думают иначе.

«Вероятность того, что Россия в 2011 году вступит во Всемирную торговую организацию превышает 50%», - заявил в своем выступлении помощник президента России Аркадий Дворкович.

При этом власти понимают - для того, чтобы не превратиться в результате вступления во Всемирную торговую организацию в рынок сбыта для иностранных государств России необходимы значительные инвестиции в приоритетные отрасли экономики.

Как успокоил Дворкович, в настоящий момент в Кремле идет подготовка к совещанию по улучшению инвестиционного климата в регионах. Чиновники надеются, что ситуацию удастся значительно улучшить в ближайшее время.

А ведь придется постараться. «В ближайшие годы необходимо добиться, чтобы уровень инвестиций по отношению к ВВП вырос в полтора-два раза к нынешним 20%», - считает президент «Альфа-Банка» Петр Авен.

Заметим, что программы улучшения инвестиционного климата и так давно уже разработаны практически в каждом регионе и муниципалитете, к тому же с привлечением ведущих ученых и исследовательских институтов. Вот только воз и ныне там…

Рост ВВП может составить всего 1,5 процента, а укрепление рубля - блеф?

«В случае неблагоприятных тенденций в мировой экономике российский ВВП вырастет только на 1,5-2 процента», считает помощник президента Аркадий Дворкович.

При этом вероятность негативного прогноза он оценил меньше, чем 50 процентов. «Более вероятно, что российская экономика в следующем году вырастет на 3-4 процента. Я всегда оптимистичен», - напомнил помощник главы государства.

В довесок к личному оптимизму Дворкович успокоил тем, что в ближайшие годы рубль продолжит укрепляться. (Напомним, что Минэкономразвития предусматривает завершение укрепления рубля в 2012 году).

При этом большинство экспертов «Альфа-Банка», с которыми журналисты общались на брифингах, с оптимизмом Дворковича не совсем согласны. И неудивительно, ведь на рубль будет оказывать давление планово дефицитный бюджет России, а также более высокий уровень инфляции (7-10 % годовых), чем в развитых странах (1-3 % годовых).

Безусловно, высокие цены на нефть поддерживают рубль, но уже не способствуют его укреплению. К тому же Банк России не заинтересован в крепком рубле, так как это вредит экономике и увеличивает импорт (особенно из Евросоюза).

Так что относительно укрепления национальной валюты с помощником президента можно согласиться, но разве что на ближайшие 2-4 месяца.

Кстати, «подкормить» бюджет страны власти решили масштабной приватизацией, которая запланирована на три ближайших года. Власти рассчитывают выручить от нее 1,8 триллиона рублей, часть из которых пойдет на развитие компаний.

Государственную казну пополнят за счет бизнесменов и пенсионеров

Много говорили о грядущем увеличении налоговой нагрузки на бизнес и о возможном повышении пенсионного возраста для россиян. Понять власти присутствующим помог научный руководитель Высшей школы экономики, доктор экономических наук, профессор Евгений Ясин.

«Необходимо смотреть правде в глаза и понимать, что страна больше не может оставлять на прежнем уровне социальные расходы», - считает гуру российской экономической мысли.

Многие из докладчиков в качестве примера вспомнили Поднебесную – ведь там пенсии работникам частных предприятий не платятся вовсе. В этот момент вспомнились страны с социально- ориентированными экономиками. Например, Швеция, – маленькая страна, почти не имеющая такой мощной поддержки как природные ресурсы, пенсионеры которой частенько приплывают во Владивосток на «Принцессах» - благо пенсия позволяет.

И если с необходимостью увеличения пенсионного возраста большинство банкиров согласны, то грядущая налоговая нагрузка на бизнес вызвала однозначно негативную реакцию. Еще бы – ведь предприятия станут меньше инвестировать, меньше делать долгосрочных вкладов в банки.

Особенности посткризисного кредитования

О том, что в России банки не выполняют свою прямую функцию – выдачу кредитов, рассказал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. «Показатель достаточности банковского капитала должен быть не менее 12 процентов, но российские банки держат его на уровне 19 процентов. А это говорит о том, что банки фактически не кредитуют – следовательно, не стимулируют развитие экономики».

А не кредитуют российские банки, так как существуют негативные прогнозы, которые могут оправдаться. В эпоху глобальной экономики эти риски схожи для всех стран. Но, несмотря на это, в развитых странах «сидеть» на избыточном капитале не принято, так как это является одним из источников стагнации…

Что касается розницы, здесь председатель правления «Альфа-Банка» Рушан Хвесюк рассказал, что банки намерены постепенно возвращаться к ипотечному и автокредитованию. Однако значительного роста кредитных портфелей российских банков в следующем году, по его мнению, ожидать не стоит.

Главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова придерживается той же позиции. «Банки до последнего надеялись, что спрос на кредиты восстановится. Сейчас уже ясно видно, что этого не будет. Розничное кредитование в 2011 году будет расти медленно», - считает она.

Журналистам некоторых СМИ показалось, что в своем выступлении президент «Альфа-Банка» Петр Авен «заклеймил» общество потребления как таковое. Однако именно благодаря этой тенденции банк делает ставку на развитие розничного направления. Это связанно с тем, что поведенческие предпочтения населения могут претерпеть изменения в сторону расширения сферы использования потребительского кредитования. И тогда прогнозируемый «Альфа-Банком» рост на 25% данного направления вполне реалистичен.

Про корпоративное кредитование также оптимистично нельзя сказать: все надежные заемщики давно поделены и некоторые даже закредитованы.

Что касается потребительских тенденций в обществе, здесь Петр Авен, безусловно, хотел акцентировать внимание на том, что в России принято тратить денежные средства, а не инвестировать. Уровень сбережения основной массы населения очень низкий. А это плохо не только для банков, но и для экономики страны в целом.

Таким образом, на фоне казалось бы позитивных прогнозов общая картина складывается не слишком радужная.

"У нас неважная ситуация. Ведь уже не будет таких "докризисных" факторов как высокие цены на нефть и дешевые западные кредиты", считает научный руководитель Высшей школы экономики, доктор экономических наук, профессор Евгений Ясин.

«Главная опасность ближайших лет — медленный рост экономики России, который будет происходить на фоне довольно быстрого роста экономик Китая, Индии и Бразилии», - считает главный экономист «Альфа-Банка» Наталья Орлова.

А в очередном докладе Всемирного банка говорится, что темпы развития экономики России на деле окажутся намного хуже прогнозов официальных властей.

Поэтому, сопоставив все факты, можно согласиться с мнением глава «Альфа-Банка» Петра Авена, который считает, что несмотря на наметившийся рост, нельзя исключать стагнацию российской экономики.