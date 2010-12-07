Как нам переобустроить медиарынок?

Не так давно получил от председателя комиссии по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации Общественной палаты РФ Павла Гусева приглашение принять участие в слушаниях «Как спасти негосударственную прессу в России?». Состоятся они в третьей декаде декабря в Твери.



«На наш взгляд, решение проблем российских медиа - в их разгосударствлении», -- написал Павел Гусев и предложил проанализировать ситуацию в регионе и поделиться своими соображениями - как преодолеть кризис, не отпускающий независимую прессу.



Ответ я отправил в Общественную палату 29 ноября. Не думал, не гадал, как и абсолютное большинство моих коллег, что 30 ноября Дмитрий Медведев рубанёт: органы власти не должны быть владельцами заводов, газет, пароходов. Теперь о разгосударствлении прессы можно уже не спорить, нужно осуществлять этот процесс.



И, тем не менее, я решил сегодня опубликовать своё письмо в Общественную палату. Возможно, оно хоть в какой-то мере поможет понять, где мы находимся и какие проблемы независимой прессы нужно решать. На всеохватывающий анализ не претендую, но кое-какая картинка вырисовывается.



В Красноярском крае, по данным управления информационной политики губернатора края, работают 795 краевых печатных изданий, в том числе более 40 городских и районных газет. Государственная пресса представлена газетами «Наш Красноярский край», «Конкурсные торги в Красноярском крае», журналом «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», 44 городскими и районными газетами, имеющих статус краевых государственных автономных учреждений (полный список -- http://www.krskstate.ru/media/mediamsu).



Муниципальная пресса представлена в основном газетой красноярской мэрии «Городские новости», газетами «Панорама» из города Зеленогорска и «Заполярной правдой» из Норильска.



Создаётся впечатление, что негосударственная пресса имеет в Красноярском крае преобладающее большинство: 745 из 795 печатных СМИ являются независимыми. Но общая цифра, во-первых, явно завышена, речь идёт о зарегистрированных, а не о реально издаваемых печатных СМИ. Сколько газет и журналов выходит на самом деле, не знает никто. Это проблема, кстати, не только Красноярского края, но и других регионов России.



Вторая особенность состоит в том, что некоторые красноярские СМИ, формально являющиеся независимыми, на самом деле находятся под крылом органов власти - министерства спорта, туризма и молодёжной политики, министерства строительства и архитектуры, министерства сельского хозяйства и продовольственной политики и т. д. Они подпитываются из бюджета, используют административный ресурс при организации подписки и в целях привлечения рекламодателей.



За последние два года многие негосударственные СМИ прекратили существование. Самые яркие примеры - газеты «Красноярский комсомолец», «Сегодняшняя газета», «Красноярская неделя». Некогда популярный «Комок» дважды закрывался, затем возобновлял выход и сейчас является скорее рекламным изданием. Всё это - последствия не только кризиса, но и недальновидной политики власти в отношении независимой прессы.



В октябре 2010 года чиновники официально констатировали, что единое информационное пространство Красноярского края представляют лишь государственные СМИ: краевой телеканал "Енисей-Регион", ГТРК "Красноярск", краевая газета "Наш Красноярский край", районные, городские телекомпании и газеты.



Государственные СМИ щедро финансируются из бюджета Красноярского края. В 2011 году в целом на информационную политику предполагается выделить 381 млн рублей. Это почти на 2 млн больше, чем в 2010 году. Деньги должны пойти на поддержку краевых газет, журналов, телевидения и 44 районных и городских газет, находящихся на балансе краевого бюджета.

При этом лишь 28 млн рублей будет направлено на размещение материалов в негосударственных СМИ. Для сравнения: газета «Наш Красноярский край», выходящая 2 раза в неделю, получит из краевого бюджета 33 млн рублей. При этом ей официально «позволено» заработать ещё 10 млн. рублей - за счёт публикации объявлений и рекламы. Чиновники делают всё, чтобы рекламодатель выбирал именно эту газету, чтобы именно здесь размещались объявления государственных учреждений.



Объём бюджетного финансирования краевых государственных автономных учреждений - редакций районных (городских) газет в 2009 году составил 28 млн 637 тыс. рублей. Эти деньги - не просто поддержка местной прессы. Гор- райгазеты должна их отрабатывать - публиковать в каждом номере не менее 2-х полос, на которых размещвются материалы о деятельности краевых органов власти. И это при недельном объёме большинства газет - в 16 полос.



Должен отметить, что те 28 млн рублей, которые выделяются негосударственным СМИ, распределяются довольно неравномерно. Еженедельник «АиФ» на Енисее» получил в 2010 году в виде субсидий 1 012 500 рублей, «Комсомольская правда» в Красноярске» -- 1 079 000 рублей, ИД «Пресса», выпускающий еженедельник «МК» в Красноярске», -- 1 170 000 рублей, ООО «Сити Медиа Информ», выпускающее еженедельник «Конкурент» -- 1 228 465 рублей, редакция ежедневной газеты «Красноярский рабочий» -- 418 000 рублей. Для сравнения: КГТРК «Красноярск» получила в 2010 году 4 250 750 рублей, вещательная компания «Телесфера», принадлежащая «Норильскому Никелю», -- 2 975 652 рубля.



Медийный рынок Красноярского края серьёзно деформируется тем, что некоторые бюджетные СМИ распространяются среди населения бесплатно. Когда я 14 лет назад стал редактором «Красноярского рабочего», тираж газеты составлял 107 тысяч экземпляров, из них чуть более 100 тысяч -- подписка. Сегодня среднеразовый тираж «Красноярского рабочего» 13 тыс. экземпляров. На такое падение повлияло в немалой степени то, что в Красноярске и в крае бесплатно раздают 120 тысяч экземпляров государственных и муниципальных газет: «Российскую газету»-«толстушку», «Наш Красноярский край» и «Городские новости». Кто будет покупать или выписывать газеты, если на дом уже доставляют государственное чтиво? Если бы там не было общественно-политической информации, если бы не было телепрограммы, а был бы только бюллетень с «официозом» - тогда можно было бы, наверное, мириться с таким фактом. Но всё это присутствует в бюджетных газетах.

Недавно Красноярский региональный комитет защиты независимой прессы обратился к прокурору Красноярска с заявлением о нарушении муниципальным предприятием «Издательский центр «Городские новости» п. 7 ст. 17 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Комитет считает, что подобного рода издания имеют ограничения по тематике. Они созданы для опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Не более.



Однако муниципальная газета работает в режиме обычных информационных изданий. Здесь и политика, и экономика, и социальная сфера, и культура, и спорт, и реклама, и многое другое. Когда надо, газета используется в пропагандистских целях.

Заявление подано, но прокуратура тянет даже с формальным ответом. Впрочем, не трудно догадаться, каким он будет.

Мои предложения по выходу из этой порочной ситуации:



-- На уровне государственной власти РФ: законодательно запретить органам власти субъектов Федерации учреждение и финансирование производства и распространения СМИ общественно-политической тематики, за исключением газет и журналов на языках малых народностей, изданий для инвалидов;



-- Ограничить государственные СМИ, созданные для официального опубликования законов и других нормативных актов, а также комментариев к ним, в публикации рекламы и платных объявлений;



-- Установить льготный режим налогообложения редакций СМИ, за исключением редакций, издающих газеты и журналы рекламного, эротического характера;



-- Сохранить на 2 - 3 года почтовые тарифы при подписке на газеты и журналы на уровне 2010 года;



-- Не допустить взимания «Почтой России» с редакций СМИ дополнительной платы за доставку печатных изданий до газетных узлов;



-- Решить вопрос о сохранении сети почтовых отделений, о возобновлении их как минимум 5-дневного режима работы, так как сейчас число почтовых отделений в стране сокращается, режим оставшихся доходит до 2 - 3-разового, что приводит к сворачиванию подписки на ежедневные газеты и нарушению прав подписчиков.



