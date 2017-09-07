Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"МегаФон" предлагает развивать инфраструктуру для цифровой экономики на Дальнем Востоке в формате государственно-частного партнерства
Оператор считает, что необходима обоюдная поддержка и включенность органов власти и бизнеса в решении этих вопросов
«МегаФон» готов развивать инфраструктуру связи для создания цифровой экономики на Дальнем Востоке в формате государственно-частного партнерства, заявил в ходе сессии «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров» на Восточном экономическом форуме директор Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН.
«Современная инфраструктура - это не только энергетика и транспорт. Телеком-инфраструктура играет важную роль для комплексного развития территории региона и повышения качества жизни его жителей. Несмотря на то, что стоимость инвестиций и срок их окупаемости на Дальнем Востоке всегда были более высокими, чем в среднем по стране, «МегаФон» уделяет большое внимание этому региону. Наши услуги связи доступны более чем для 90% населения Дальнего Востока, в зоне покрытия сетей 4G проживает более половины жителей региона. На очереди - развитие инфраструктуры связи пятого поколения. 5G в перспективе станет платформой для развития Интернета вещей, «умных» сервисов для энергетики, ЖКХ, транспорта, обеспечения безопасности и других.
Андрей Левыкин считает, что для ускорения внедрения новых технологий необходимо создать правила взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства. При проектировании новых районов в городах следует учитывать вопросы создания телекоммуникационных сетей.
«Необходима обоюдная поддержка и включенность органов власти и бизнеса в решении этих вопросов», - подытожил представитель «Мегафона».
Цифровая экономика стала ключевой темой выступления президента РФ Владимира ПУТИНА на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства заявил, что России нужно наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в этой сфере.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото из фотобанка ВЭФ
Новости тематики
- "МегаФон" предлагает развивать инфраструктуру для цифровой экономики на Дальнем Востоке в формате государственно-частного партнерства
- Сахалин и материк может связать железнодорожный мост
- ДВЭУК планирует построить новую ВЛ в Якутии
- Владивосток первым увидит первую в мире трансграничную канатную дорогу
Новости раздела
- "МегаФон" предлагает развивать инфраструктуру для цифровой экономики на Дальнем Востоке в формате государственно-частного партнерства
- Сахалин и материк может связать железнодорожный мост
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
- Уже в июле на Дальнем Востоке заработает Центр поддержки китайских инвесторов
- Самолеты авиакомпании "Аврора" летают с хорошей загрузкой
- Дальнему Востоку объявлены дополнительные преференции в льготном кредитовании агропрома
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китай слизал приморское мороженое
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Министру, прибывшему на ВЭФ, потребовалась помощь приморских врачей
- Необыкновенная красота появилась во Владивостоке
- Рубль начал стремительно дорожать
- Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Во Владивостоке прикроют любимую горожанами продовольственную ярмарку
- Россиян избавят от одного налога
- Путин рассказал, что он думает о возможности войны у границ Приморья