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"МегаФон" предлагает развивать инфраструктуру для цифровой экономики на Дальнем Востоке в формате государственно-частного партнерства

07 Сентября 2017, 17:14 | Дальний Восток

Оператор считает, что необходима обоюдная поддержка и включенность органов власти и бизнеса в решении этих вопросов

«МегаФон» готов развивать инфраструктуру связи для создания цифровой экономики на Дальнем Востоке в формате государственно-частного партнерства, заявил в ходе сессии «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров» на Восточном экономическом форуме директор Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН.

«Современная инфраструктура - это не только энергетика и транспорт. Телеком-инфраструктура играет важную роль для комплексного развития территории региона и повышения качества жизни его жителей. Несмотря на то, что стоимость инвестиций и срок их окупаемости на Дальнем Востоке всегда были более высокими, чем в среднем по стране, «МегаФон» уделяет большое внимание этому региону. Наши услуги связи доступны более чем для 90% населения Дальнего Востока, в зоне покрытия сетей 4G проживает более половины жителей региона. На очереди - развитие инфраструктуры связи пятого поколения. 5G в перспективе станет платформой для развития Интернета вещей, «умных» сервисов для энергетики, ЖКХ, транспорта, обеспечения безопасности и других.

Андрей Левыкин считает, что для ускорения внедрения новых технологий необходимо создать правила взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства. При проектировании новых районов в городах следует учитывать вопросы создания телекоммуникационных сетей.

«Необходима обоюдная поддержка и включенность органов власти и бизнеса в решении этих вопросов», - подытожил представитель «Мегафона».

Цифровая экономика стала ключевой темой выступления президента РФ Владимира ПУТИНА на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства заявил, что России нужно наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в этой сфере.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотобанка ВЭФ

 


 
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Теги: 5g  "МегаФон"  ГЧП  цифровая экономика 






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