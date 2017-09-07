Сахалин и материк может связать железнодорожный мост

Все об этом проекте знает президент Путин

Россия предметно изучает возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин, заявил президент РФ Владимир ПУТИН в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

Идея транспортного перехода «Сахалин – материк» в двух вариантах — мост или тоннель — обсуждается уже много лет. Проект предусматривал сооружение новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, совмещенного ж/д- и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию ж/д-сети на Сахалине (около 870 км). По заказу министерства транспорта РФ московские институты «Гипростроймост» и «Мосгипротранс» провели исследование целесообразности реализации проекта. В предварительной версии технического задания на проектно-изыскательские работы по строительству перехода отмечалось, что объект может быть возведен в 2017-2024 гг., а стоимость работ оценивалась почти в 450 млрд рублей. В числе семи вариантов транспортного перехода через пролив Невельского рассматривались строительство автомобильно-железнодорожного моста между поселками Селихин (Хабаровский край) и Ныш (Сахалин). Профинансировать проект предлагалось на принципах государственно-частного партнерства, либо на условиях концессионных соглашений. Ожидавшийся срок окупаемости проекта - 35-40 лет.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток