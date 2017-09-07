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Сахалин и материк может связать железнодорожный мост

07 Сентября 2017, 15:42 | Дальний Восток

Все об этом проекте знает президент Путин

Россия предметно изучает возможность строительства железнодорожного моста на Сахалин, заявил президент РФ Владимир ПУТИН в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

Идея транспортного перехода «Сахалин – материк» в двух вариантах — мост или тоннель —  обсуждается уже много лет. Проект предусматривал сооружение новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, совмещенного ж/д- и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию ж/д-сети на Сахалине (около 870 км). По заказу министерства транспорта РФ московские институты «Гипростроймост» и «Мосгипротранс» провели исследование целесообразности реализации проекта. В предварительной версии технического задания на проектно-изыскательские работы по строительству перехода отмечалось, что объект может быть возведен в 2017-2024 гг., а стоимость работ оценивалась почти в 450 млрд рублей. В числе семи вариантов транспортного перехода через пролив Невельского рассматривались строительство автомобильно-железнодорожного моста между поселками Селихин (Хабаровский край) и Ныш (Сахалин). Профинансировать проект предлагалось на принципах государственно-частного партнерства, либо на условиях концессионных соглашений. Ожидавшийся срок окупаемости проекта - 35-40 лет.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: инвестиции  мост  Путин  Сахалин  железная дорога 






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