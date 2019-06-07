Сахалин утер нос Приморью

Главное, чтобы на острове не повторился сценарий приморских «Хаяттов»

Первый на Дальнем Востоке отель сети Hilton будет построен на Сахалине. Гостиница площадью 23,6 тыс. квадратных метров станет самой большой на острове. Ранее в Приморском крае провалился проект по строительству двух 5-звездочных отелей под маркой Hyatt.

«О сотрудничестве договорились резидент ТОР «Горный воздух» - ООО «Бриллиант» и международный брендовый оператор Hilton. Подписание этого договора для нас является знаковым событием», - приводит пресс-служба регионального правительства слова зампреда правительства Антона ЗАЙЦЕВА.

Строительство отеля планируется за счет частных инвестиций, общий объем требуемых средств оценивается в более чем 2 млрд рублей.

В десятиэтажном здании разместятся 209 номеров (часть элит-класса), ресторан на 300 посадочных мест и два зала-трансформера для проведения конференций, выставок и презентаций.

Инвесторы планируют начать строительство в июле этого года, а завершить в 2022 году.

Бренд Hilton Hotels & Resorts, один из 10 ведущих брендов компании Hilton Worldwide, основан в 1919 году. На март 2019 года объединяет 586 гостиниц в 94 странах.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток