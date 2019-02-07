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Японцы не дают дальневосточникам ловить рыбу в российских водах
У российских промысловых судов возникли сложности в работе в Кунаширском проливе
Рыбопромышленники обратились в Росрыболовство с жалобой на действия японских коллег, которые выдавливают дальневосточников с промысла в территориальных водах РФ в Кунаширском проливе возле Южных Курил (Сахалинская область) и создают опасную ситуацию в море для работающих там судов.
Обращение направила Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), сообщает «Интерфакс – Дальний Восток».
Район, где по межправительственным соглашениям РФ и Японии ведут промысел минтая и трески японские рыбаки, является территориальными водами РФ. Обращение Росрыболовству ассоциация подготовила на основании поступивших в ее адрес докладов капитанов российских промысловых судов, у которых возникли сложности в работе в Кунаширском проливе.
АРСО в обращении отмечает, что несмотря на отсутствие согласованных с РФ в текущем году сроков начала промысла для японской стороны в Кунаширском проливе», по факту японские суда в данном промысловом районе уже находятся. По докладам капитанов российских судов, ежедневно там ведут промысел до 20 и более японских рыболовецких шхун.
Капитаны докладывают, что японские рыбаки забирают все промысловые участки, где скапливается рыба в этом районе, выставляя там в хаотичном порядке множество сетей, пересекающих пути ведения промысла российских судов; сети японских рыбаков не оборудованы устройствами для обнаружения их судовой радиолокацией, что создает опасность наматывания сетей на винты российских судов.
В обращении говорится, что на японских шхунах отсутствует АИС (автоматическая идентификационная система), из-за чего их невозможно идентифицировать, поэтому создается угроза безопасности мореплаванию (суда могут столкнуться).
Эти и ряд других нарушений, по данным АРСО, практически вытесняют российский флот с промысловых изобат.
АРСО отмечает, что японские суда, находясь на промысле в акватории Кунаширского пролива в территориальных водах РФ, в нарушение всех правил рыболовства «регулярно сбрасывают в море старые рыболовные сети, которые создают много дополнительных проблем».
«В связи с этим просим вас информировать правительство Японии о недопустимости подобных действий японских рыбаков», - говорится в обращении АРСО к руководству Росрыболовства.
В АРСО входят около 60 предприятий, которые составляют основную массу рыбохозохяйственного комплекса Сахалинской области, на них приходится более 70% океанического и прибрежного промысла в регионе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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