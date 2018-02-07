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Летать в Сеул станет комфортнее
Рейсы авиакомпании «Аврора» в Сеул переводятся в основной пассажирский терминал аэропорта «Инчхон»
Рейсы авиакомпании «Аврора» в Сеул переводятся в основной пассажирский терминал международного аэропорта Инчхон (Incheon International Airport). Ранее рейсы дальневосточной «дочки» «Аэрофлота» обслуживались в Concourse – терминале только для посадки, где отсутствовала услуга регистрации пассажиров и до которого приходилось добираться на метро.
«Основной пассажирский терминал 1 крупнейшего корейского аэропорта, в котором теперь обслуживаются пассажиры «Авроры», располагает эксклюзивной инфраструктурой удобств, включая площадки для гольфа, комнаты массажа, спальные комнаты, казино и зимние сады, десятки ресторанов, магазинов Duty Free и др.», - поясняет «Аврора».
Международный аэропорт Инчхон расположен в 70 километрах от столицы Республики Корея Сеула. Это крупнейший авиационный узел страны и один из крупнейших аэропортов мира по показателям объема международных авиаперевозок и количества операций взлетов и посадок воздушных судов.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В настоящее время флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 24 самолета, включая десять A319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет (51%) АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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