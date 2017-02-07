Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают дешевые кредиты
Кредиты будут выдаваться на обустройство по ставке не более 10%
«Почта-Банк» («дочка» банка ВТБ) будет кредитовать по льготной ставке владельцев «дальневосточного гектара», сообщил глава ВТБ Андрей КОСТИН на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Речь идет о небольших кредитах размером от 300 до 500 тыс. рублей, которые будут выдаваться по льготной ставке в районе 8-10%.
«Один из наших дочерних банков – «Почта-Банк» - достиг договоренности с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые будут получать «дальневосточный гектар», - сказал Андрей Костин.
Получить льготный кредит можно будет на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельхозтехники.
Досье «Золотого Рога»: Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта (приморцы - в Ханкайском районе). С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона.С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем гражданам РФ, независимо от их места жительства. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. Подать заявление на участие можно в управления землями и имуществом муниципальных образований в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.
Власти РФ рассматривают реализацию закона о «дальневосточном гектаре» как одну из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают дешевые кредиты
- Основатель Далькомбанка Андрей Шляховой избран в совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка
- Дети возглавили колонну Сбербанка на шествии в честь Дня рождения Владивостока
- Символ года – в серебре и золоте
- Сбербанк не вводил ограничения на выдачу наличных средств
Новости раздела
- Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают дешевые кредиты
- Китай, Япония и Южная Корея делят дальневосточные ресурсы
- Коммунальщики Минобороны не верят в очевидное
- Космодром "Восточный" будет достраивать новый подрядчик
- Стимулировать рождаемость на Дальнем Востоке будут налоговыми льготами и пособиями
- ДВЭУК увеличит инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке
- Энергетику Дальнего Востока 1 апреля ждет перезагрузка
- Путин дал Дальнему Востоку дешевую электроэнергию
- "РАО ЭС Востока" заняло в ВТБ 8,5 млрд рублей
- Обвиняемый в коррупции дальневосточный губернатор может лишиться "Волги"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье
- Решение районного суда Владивостока ставит под угрозу интересы государства
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям
- Авиакомпании имеют право не пускать беременных на борт самолетов
- В Приморье на бывшего мэра завели еще одно уголовное дело
- Автобусы Владивостока наводнили волонтеры, собирающие деньги на лечение детей