Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают дешевые кредиты

Кредиты будут выдаваться на обустройство по ставке не более 10%

«Почта-Банк» («дочка» банка ВТБ) будет кредитовать по льготной ставке владельцев «дальневосточного гектара», сообщил глава ВТБ Андрей КОСТИН на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Речь идет о небольших кредитах размером от 300 до 500 тыс. рублей, которые будут выдаваться по льготной ставке в районе 8-10%.

«Один из наших дочерних банков – «Почта-Банк» - достиг договоренности с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые будут получать «дальневосточный гектар», - сказал Андрей Костин.

Получить льготный кредит можно будет на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельхозтехники.

Досье «Золотого Рога»: Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта (приморцы - в Ханкайском районе). С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона.С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем гражданам РФ, независимо от их места жительства. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. Подать заявление на участие можно в управления землями и имуществом муниципальных образований в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

Власти РФ рассматривают реализацию закона о «дальневосточном гектаре» как одну из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток